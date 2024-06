Príncipe William afirmó que Kate Middleton “está mejorando”

La incertidumbre que genera el estado de salud de Kate Middleton ha puesto a la familia real en el centro de la opinión pública. Sin embargo, su esposo, el príncipe William, ha ido entregando informaciones sueltas sobre su tratamiento preventivo de quimioterapia.

El príncipe de Gales, quien asistió a las conmemoraciones del 80 aniversario del “Día D” en Portsmouth, Inglaterra, entregó unas escuetas declaraciones sobre el presente de Middleton. Acompañado del rey Carlos III y la reina Camila, el heredero al trono compartió unos instantes con los asistentes.

Entre ellos se encontraba un veterano de guerra, quien le consultó por el estado de su esposa. El hombre, de avanzada edad y que se encontraba en una silla de ruedas, le indicó a William: “Iba a preguntarle si su esposa estaba mejorando”, a lo que el príncipe respondió que “sí… le habría encantado estar aquí hoy”.

Luego, el príncipe mencionó que la abuela de Kate sirvió en Bletchley, un dato significativo dentro del contexto de la conmemoración.

Cabe mencionar que, a finales de marzo, durante una visita al Hospital Comunitario St. Mary, el mayor de los hijos de Carlos III y Diana de Gales entregó una breve actualización sobre la salud de la princesa, luego de que personal de la institución preguntaran por su estado.

“Ella está bien… Los niños están un poco celosos de no estar aquí también”, declaró.

Sin embargo, hace algunas semanas el Palacio de Kensington informó que la princesa de Gales no retomaría su agenda pública durante este 2024. “No se espera que la princesa vuelva al trabajo hasta que su equipo médico lo autorice”, indicaron.

Sobre la misma línea, una fuente del palacio indicó que para este año el diario de Kate “está vacío. No hay nada planeado. Es posible que no aparezca en público durante el resto del año”.

“La clave para ella ahora es evitar cualquier tipo de estrés o ansiedad y simplemente seguir adelante con la tarea de mejorar”, agregó.

‘She would’ve loved to be here today’



The Prince of Wales speaking when asked about The Princess of Wales 🤍 pic.twitter.com/JP3J4Jfj5I