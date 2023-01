Programa “Quiero ser Profe”: ministro Ávila se reunió con estudiantes de 3° y 4° medio para animarlos a ser los próximos docentes

Frente a más de 40 estudiantes de 3° y 4° medio, y de egresados de enseñanza media interesados en estudiar pedagogías, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, en compañía del subdirector de Elige Educar, Óscar Guerra, realizó un potente discurso para animarlos a ser parte del mundo de la pedagogía y convertirse en las próximas profesoras y profesores del país, en el marco del cierre del Programa de Acompañamiento Vocacional “Quiero ser Profe”.

En la instancia, que se llevó a cabo en el Centro Cultural La Moneda, el profesor Ávila contó las razones que lo llevaron a escoger la pedagogía: “Tengo 23 años de servicio en la educación y desde las distintas áreas en las que he trabajado me ha permitido entender que las y los profesores transformamos las vidas de las personas, no solo porque les entregamos conocimientos o entrenamos habilidades específicas, sino porque somos formadores de personas significativos en la vida de los estudiantes”, señaló el ministro de Educación.

En esa línea, Ávila sostuvo que “como profesor de Castellano tuve la posibilidad de hacer que los niños comiencen a desarrollar habilidades de comunicación y después lean. Ahí uno se da cuenta que el mundo vuelve a partir a través de los niños y las niñas. La educación es también la conquista y el querer ver un mundo mejor”.

En medio del proceso de postulación al sistema de admisión a la educación superior, que abrió el 3 de enero y cierra el 6 de enero a las 13 horas tras la publicación de los resultados de la prueba PAES, Elige Educar realizó el cierre del Programa “Quiero ser Profe”, en el que las y los jóvenes pueden inscribirse gratuitamente durante el año para participar en tutorías personalizadas, charlas y espacios informativos.

DÉFICIT DE PROFESORES

Según un estudio de Elige Educar, el déficit de profesores y profesoras en el país se está incrementando y para el año 2030 se calcula que falten 25 mil docentes en todo el país.

“Detrás del Programa ‘Quiero ser Profe’ hay diez años de experiencia, con más de 10 mil tutorías que han permitido acompañar a muchos jóvenes que quieren estudiar pedagogía. Tenemos evidencia de que el desafío hoy es atraer a más personas talentosas a estudiar estas carreras, y sabemos que para eso es necesario potenciar instancias de acompañamiento como esta. Entre Elige Educar y el Ministerio de Educación hay una alianza potente para trabajar en este desafío país”, explicó Óscar Guerra.

¿Cómo decidí ser parte de los futuros docentes del país?

“Justo hoy, iba en camino a inscribirme a la carrera de Topografía y me llamó la atención porque vi afuera de La Moneda el poster que decía ‘Quiero ser profe’, y siempre pensé en estudiar pedagogía, pero por problemas personales, y por el poco apoyo que me daban respecto a la carrera, decidí buscar otras opciones. Gracias a la bella experiencia que obtuve en la charla que dio el ministro me di cuenta que mi vocación es enseñar y que hay que luchar por lo que uno más ama y no dejarse influenciar de las opiniones ajenas”, afirmó Esmeralda Salazar, de 20 años, una de las asistentes a la actividad y que postulará por primera vez a la educación superior.

En tanto, el postulante a pedagogía en Historia y Geografía, Mauricio Esquivel, destacó que entre sus motivaciones para ser docente está que “mi profesor de 3° y 4° medio siempre me hablaba de historia, pero de una forma muy distinta, que me atrajo mucho y siempre tuve muy buenos profesores de historia. Además, mi madre es profesora de lenguaje y me motivó para seguir su ejemplo, y seguir con su legado”.