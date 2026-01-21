Home Viajes "qué hacer en santiago: discotecas y clubs para salir de noche..."

Qué hacer en Santiago: discotecas y clubs para salir de noche

Desde clubes icónicos hasta fiestas temáticas, la capital ofrece una escena nocturna diversa para bailar, escuchar buena música y vivir la ciudad después del atardecer.

Natalia Hess
Cuando cae la noche, la capital muestra otra cara que también forma parte de qué hacer en Santiago. La ciudad se enciende con una escena nocturna diversa, intensa y en constante movimiento, que atrae tanto a locales como a visitantes. 

Discotecas históricas, clubes alternativos y fiestas temáticas se han convertido en puntos de encuentro que hoy también son parte de los lugares turísticos de Chile, marcando a generaciones y definiendo la identidad nocturna santiaguina.

Esta ruta por clubs y discotecas imperdibles invita a descubrir algunos de los espacios imperdibles para salir de noche y bailar.

La Feria Club

Dirección: Constitución 275, Providencia, Región Metropolitana.

Con más de dos décadas en la escena electrónica local, este club ha sido reconocido entre los mejores 100 del mundo, posicionándose en rankings internacionales por su propuesta musical y energía vibrante.

La Feria destaca por su ambiente enfocado en música electrónica, house y techno, con DJs tanto nacionales como internacionales animando la pista de baile. Su atmósfera íntima pero enérgica, combinada con una excelente calidad de sonido y visuales envolventes, lo convierte en un destino obligatorio para quienes buscan vivir la vida nocturna santiaguina al máximo.

Además el club ha destacado a nivel global por su compromiso con la sustentabilidad, ya que es conocido por ser uno de los pocos clubes en el mundo que opera con energía 100 % renovable.

@renlopeez

Necesito volverrrr ❤️‍🔥💃🪩 #fyp #nigth #nigthclub #housemusic

♬ No No No – Continental GT

Blondie

Dirección: Av Libertador Bernardo O`Higgins 2879, Región Metropolitana.

Dentro de las alternativas de qué hacer en Santiago cuando cae la noche, Blondie es uno de los clubes más icónicos e influyentes de la capital. Fundada en 1993, esta discoteca se transformó rápidamente en un referente de la escena nocturna alternativa, marcando a distintas generaciones con su propuesta musical y cultural.

Con más de 30 años de historia, Blondie destaca por su ambiente underground y por una programación que cruza estilos como new wave, rock, electrónica, indie, old school y música alternativa. Ubicada bajo la Alameda, es reconocida por sus fiestas temáticas y por ser un espacio inclusivo, diverso y clave dentro de la vida nocturna santiaguina.

Kpop Touch

Dirección: Sala Pandora – Pío nono 286, Providencia, Región Metropolitana.

Kpop Touch es una fiesta temática que ha ganado espacio dentro de la vida nocturna de Santiago, especialmente entre los fanáticos del kpop. Este evento reúne a amantes del género para bailar y disfrutar de una noche centrada en los diversos estilos del pop coreano, desde los temas más nuevos hasta clásicos del K-pop old school.

En estas fiestas temáticas los asistentes disfrutan de música dedicada al fandom k-pop, luces, ambiente colorido y una comunidad vibrante que transforma la pista en una experiencia única para quienes siguen esta cultura musical.

@kpoptouchcl

ESO ES KPOPTOUCH Y MUCHO PERREO INTENSO TAMBIEN💋 #kpop #kpoptouch #kpopoldschool #kpopchile #chilekpop

♬ Void Cadence – Deep Waves & Universatility Group

Club Amanda

Dirección: Embajador Doussinague 1767, Local D 0027, Vitacura, Región Metropolitana.

Club Amanda es una parada obligada si estás pensando en qué hacer en Santiago después del atardecer. Este club, ubicado en la comuna de Vitacura, se ha posicionado como un espacio vibrante y diverso para salir de fiesta, bailar y disfrutar de música en vivo.

Con una capacidad cercana a las 1.000 personas y una reputación sólida entre quienes disfrutan de la noche, Club Amanda ofrece una programación variada que incluye desde eventos electrónicos y fiestas temáticas hasta presentaciones con bandas y shows especiales.

Su ambiente moderno, con sistemas de sonido e iluminación pensados para grandes noches y una atención enfocada en la experiencia nocturna, ha permitido que Amanda se mantenga como uno de los referentes para quienes buscan salir de fiesta en Santiago.

