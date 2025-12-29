Home Viajes "qué hacer en santiago: los mejores lugares para comer saludable..."

Qué hacer en Santiago: los mejores lugares para comer saludable

Descubre qué hacer en Santiago y dónde comer saludable. Estos locales ofrecen preparaciones equilibradas, ingredientes frescos y propuestas que aportan al bienestar de cada persona a través de la comida.

Natalia Hess
Incorporar preparaciones más saludables y elegir ingredientes frescos y equilibrados puede marcar una diferencia en cómo nos sentimos día a día, aportando energía y una relación de bienestar consigo mismo.

Si estás buscando qué hacer en Santiago, estos lugares destacan por ofrecer propuestas saludables y sabrosas, ideales para equilibrar el cuerpo y mente sin dejar de disfrutar una buena experiencia gastronómica, en espacios que también forman parte de los lugares turísticos de Chile.

Pinsa Super Coffee & Food

Dirección: Candelaria Goyenechea 3868, Vitacura, Región Metropolitana.

Pinsa es una de las mejores opciones para quienes buscan qué hacer en Santiago y quieren comer saludable sin dejar de lado un buen sabor en las preparaciones. Esta cafetería propone un concepto moderno enfocado en el bienestar, integrando hongos adaptógenos en sus preparaciones.

Su carta incluye cafés, jugos naturales, bowls, açaí y recetas pensadas para nutrir el cuerpo. Ideal para quienes buscan alternativas conscientes dentro de los lugares turísticos de Chile, apostando por una alimentación saludable y accesible en la capital.

Swing Garden Coffee

Dirección: Av. Tobalaba 1499, Providencia, Región Metropolitana.

En este espacio encontrarás cafés con proteína y productos pensados para distintos estilos de alimentación, lo que ayuda a generar mayor saciedad y a mantener la energía durante el día.

Todas sus opciones son sin gluten, sin lactosa y sin azúcar añadida, además de incluir alternativas veganas. Swing Garden apuesta por elegir de forma equilibrada y rica, posicionándose como uno de los lugares ideales para comer saludable dentro de los lugares turísticos de Chile que se pueden disfrutar en Santiago.

Casino Latriana

Dirección: Triana 861, Santiago, Providencia, Región Metropolitana.

Casino Latriana es una opción ideal para quienes buscan qué hacer en Santiago y quieren comer saludable, contando con un menú vegetariano pensado para quienes prefieren alternativas sin carne.

A la vez, permite armar bowls saludables con ingredientes frescos y nutritivos, combinando verduras, vegetales y diferentes tipos de proteínas.

Mala Mía

Dirección: Av. Italia 825, 7501184 Providencia, Región Metropolitana.

Este restaurante y café en Barrio Italia ofrece platos frescos, naturales y con ingredientes de calidad, que pueden ser tanto saludables como sabrosos. 

Su carta incluye opciones que destacan por su frescura y balance, con propuestas aptas para vegetarianos y veganos. Además, el entorno del lugar, con vegetación y un ambiente relajado, lo convierte en un espacio ideal para disfrutar de un brunch o almuerzo.

Quinoa Restaurante

Dirección: Av. Luis Pasteur 5393, Vitacura, Región Metropolitana.

Si no sabes qué hacer en Santiago, este restaurante ofrece desayuno, brunch, comidas y cenas, utilizando ingredientes de calidad en cada una de sus preparaciones, logrando así platos nutritivos y de temporada. 

Su menú incluye ensaladas abundantes, bowl con kale, brócoli, camote y tofu marinado, lasaña de berenjena, burritos y pad thai, opciones ideales para quienes prefieren platos sin carne y opciones veganas o sin gluten. 

Natalia Hess
5
