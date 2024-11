Qué usar este verano: combinaciones con shorts para arrasar cuando lleguen los días de calor

Cuando se acercan los días más calurosos del año, el vestidor se transforma. Es que, los días son más largos, la luz solar es más intensa y todo esto genera ánimos de comenzar a elegir prendas con brillo propio y de texturas más ligeras que en otras épocas del año.

Por supuesto que, más allá de las tendencias, siempre existen prendas que se han ganado un lugar predilecto en el armario tanto como para la primavera y el verano como, por ejemplo, el short mujer, que puede combinarse con un polo y zapatillas deportivas si se busca un look juvenil, moderno y descontracturado o con un par de sandalias de tacón y un top de tirantes si se pretende dar una imagen más formal y elegante.

Respecto al short que, sin duda alguna, se convierte una y otra vez en el comodín de la temporada y en el clásico infaltable dentro del guardarropas, se trata de una prenda que presenta diferentes modelos dependiendo de las preferencias y necesidades de los usuarios. Hay de jean y de otro tipo de telas ideales para personas de cualquier edad y que pueden adaptarse fácilmente a los estilos y ocasiones.

Durante las últimas temporadas, por ejemplo, pudo observarse una gran tendencia a lucir short mujer jeans que sean holgados y comienzan en la cintura, aunque, por cierto, también existen diseños que comienzan en la cadera y que se extienden un poco más en la pierna para terminar justo antes de la rodilla.

Diferentes estilos de shorts para combinar con un sinfín de prendas

El Street style se ha pronunciado claramente: el short mujer se encuentra de regreso. Se trata de los básicos pantalones cortos (algunos muchos más que otros) que, prácticamente, siempre fueron las estrellas de los veranos. Las formas y las posibilidades de combinarlos son muchísimas, pues con esta prenda se puede crear un look perfecto para la playa o la piscina como, así también, un atuendo de noche complementándolo con sandalias al mejor estilo de los años 2010.

Shorts pijameros y deportivos

Este verano parece repetir la tendencia del anterior respecto a esta prenda, pues estos pantalones cortos pijameros o también llamados “boxer shorts” por su similitud con la ropa interior para hombres, son de los más elegidos por las mujeres.

Se volvieron furor por la versatilidad que presentan, pues quedan fabulosos con una polera mujer básica porque, igualmente, aportan un toque distintivo y original, pudiendo complementarlo con alguna chaqueta de jean o de punto para aquellas noches de verano un poco más frescas, por ejemplo.

La tela es liviana y, generalmente, suelen contar con elástico o cordón en la cintura para aportar modernidad y la sensación de relax. Las poleras mujer lisas son de las mejores aliadas para este tipo de pantalón, ya que los mismos suelen presentarse con motivos rayados y otros estampados.

Shorts safari

Con el estilo cargo como una de las principales tendencias de la temporada, era bastante esperable que los pantalones cortes siguieran con la misma. Los mismos poseen ese aire utilitario y se destacan en las tonalidades tierras y, aunque no cuenten con grandes bolsillos, sí tienen un diseño que permite captar rápidamente la esencia de los mismos.

¿Una ventaja? Quedan perfectos con una blusa mujer para crear un look formal, pero al mismo tiempo descontracturado y moderno. La parte superior puede ser lisa en tonos más claros para que resalte y terminar el conjunto con sandalias chatas o de poco tacón. Además, se le puede agregar un cinturón en el mismo tono del pantalón.

Shorts de punto y crochet

Si existe una prenda que fue furor tanto en invierno como en verano, sin duda alguna, son los pantalones cortos de punto y crochet que lucen perfectos con su chaqueta haciendo juego. Otra posibilidad es combinarlos con alguna de todas las poleras de mujer que existen en el mercado, ya sean con cuello redondo o en V, lisas o estampadas o con telas más livianas, dependiendo de las preferencias de cada persona.

Estos shorts quedan espléndidos cuando se los combina con otra pieza igual o con tops a juego y, al aportar un aire desenfadado, son perfectos para cualquier atuendo de unas merecidas vacaciones. Generalmente, se complementan con bolsos pequeños y con sandalias bajas.

Shorts paper bag

Popularmente conocidos por tener una cintura alta y ser holgados, estos pantalones cortos se han convertido en un verdadero símbolo del mundo fashion. Aunque su principal característica es la comodidad, su diseño es de los más elegantes dentro del rubro. Son capaces de adaptarse a todas las edades y lucirse en diferentes momentos del día.

Por lo general, se trata de modelos lisos que combinan perfectamente con blusas mujer con algún detalle como, por ejemplo, cuellos grandes, volados y hasta apliques de pedrería.

Quién puede sumarse a la tendencia de los shorts

Aunque para muchos esta prenda había quedado en el baúl de los recuerdos, luego de la vuelta de las bermudas, los shorts en todas sus formas volvieron a ser furor y a convertirse en el infaltable de la temporada.

Si bien se trata de un pantalón que se asocia a atuendos más juveniles, esto no quiere decir que haya personas más ideales que otras para lucirlos. Uno de los deseos más recurrentes cuando aparecen las nuevas tendencias es querer llevar esa prenda, complemento o accesorio a toda costa, pero, según Ana Iriberri que es asesora de imagen, “Cuando hablamos de tendencias, más que fijarnos en si son adecuadas o no para una franja de edad, debemos fijarnos en si son adecuadas o no para nuestro tipo de cuerpo, nuestra forma de vida, etc.” Y, respecto a los pantalones cortos añade que “hoy en día la tendencia de los shorts puede ser perfectamente válida para las mujeres nacidas en los 60 o 70´s”.

Se trata de una prenda que, si se combina bien, puede ayudar a la creación de looks sumamente versátiles y de estilo, pero, de la misma manera, puede convertirse en una prenda “peligrosa” si no se sabe bien cómo integrarla a todo al atuendo.

Este tipo de pantalón siempre luce muy bien con las blusas, pues ambos brindan una sensación inigualable de comodidad y libertad de movimiento, además de ser canchero y atemporal. La forma de esta prenda, el corte o el material con el que se confeccione, son sumamente importantes al momento de realizar una elección para, luego, combinarlo de la mejor manera con lo que se tiene en el armario.

Potencia tu figura con los shorts

Combinados con blusas de mujer, poleras, polos, prendas de punto y hasta con tops deportivos, queda claro que estos pantalones cortos están diseñados para todos los gustos y edades. Es importante, en este punto, saber cómo combinarlos a la perfección para lograr un buen resultado y sacarle partido a la figura y realzar aquellas zonas que inspiran mayor seguridad.

Yendo un poco más allá del aire rejuvenecedor que aportan los shorts, siempre es posible lograr atuendos sofisticados e indicados para ocasiones especiales o formales, aunque se trate de un día de oficina, un evento de día o una cena importante. Se pueden combinar con una polera mujer.

Para conseguir un look en donde reine la elegancia, la profesional Ana Iriberri prefiere la combinación con prendas que logren potenciar la imagen de sofisticación que se desea alcanzar. “Evita usarlo solo con una camiseta y opta por combinalo con una chaqueta o blazer. Si no eres de chaquetas, una blusa mujer es la opción perfecta. Las combinaciones en un mismo tono o mismos tejidos funcionan a la perfección. Colores neutros, lisos sin estampado y en tejidos naturales como el lino, son una apuesta segura para esta primavera verano”.

Otro punto interesante a considerar es la elección del calzado. Actualmente se puede observar una amplia preferencia por el calzado deportivo, pero, si se prefiere crear un atuendo más elegante, se recomienda reemplazar al mismo por sandalias o zapatos planos sin tacón para crear un estilo más formal pero sumamente cómodo y simple de llevar.

Por qué lucir elegir pantalones cortos

Desde que apareció Cindy Crawford en un comercial en la década de los 90 luciendo un short mujer jeans, los entendidos de la moda supieron que esa prenda se convertiría en un básico e infaltable de cualquier vestidor. Ese toque despreocupado y juvenil que aportan a cualquier atuendo es motivo suficiente para querer usarlos todo el tiempo.

Aunque para algunas personas piensen que es una prenda arriesgada como consecuencia de su largo, lo cierto es que existen diferentes opciones para todos los gustos.

El short mujer se ha ido transformando a lo largo del tiempo y han sido capaces de adaptarse a las nuevas tendencias y climas de distintos puntos del mundo. De hecho, luego de la revolución francesa, se convirtieron en un producto recurrente en niños de Europa y, de a poco, fueron adoptados por los adultos.

Con el paso del tiempo, las personas que eran miembros de clubes de yates en las islas bermudas también adoptaron esta moda y la convirtieron en lo que se conoce actualmente: una prenda favorita de miles de celebridades y personas en todo el planeta.

No importa si se trata de un short de jean, cuero, lino u otro género. Son muchos los materiales, combinaciones y texturas que pueden elegirse para lograr el look deseado.

Escoger esta prenda significa elegir algo que es completamente versátil, cómodo y atemporal, lo que significa que es una gran inversión cuando pasa el tiempo, ya que es una prenda que, temporada tras temporada, aunque vuelva reversionada, siempre estará presente en cada armario y será el comodín para lograr un look único y lleno de personalidad.