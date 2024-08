Quién era Rosa Lira, la tens que estaba desaparecida hace más de un mes en Villa Alemana y fue hallada muerta

Se confirmó este jueves el hallazgo del cuerpo de Rosa Lira Saldías (53), técnica en enfermería (Tens) que había desaparecido hace más de un mes en Villa Alemana, Región de Valparaíso.

El 21 de junio pasado, Rosa salió de su trabajo en Valparaíso, pero nunca llegó a su hogar en el sector de Peñablanca, en Villa Alemana.

“La causa de muerte aún no está determinada, no podemos ni afirmar ni descartar participación de terceras personas, porque el cuerpo no está en condiciones de ser examinado visualmente”, señaló el fiscal jefe de Valparaíso, Elizardo Tapia, a Informe T13.

El fiscal baraja una de las hipótesis, que es una posible muerte accidental. El día de su desaparición (21 de junio) hubo intensas lluvias, y se sospecha que Rosa intentó cruzar el caudal de un río, donde pudo haber sido arrastrada por el agua, provocando su deceso.

Rosa Lira era técnica paramédica y trabajaba cuidando a una adulta mayor en Valparaíso.

Fue al finalizar su jornada laboral cuando se dirigía a su casa que nunca llegó. Sin embargo, el hijo de Rosa denunció que la pareja de su madre nunca reportó su desaparición.

Hugo Reyes Lira (29) aseguró que “nuestra comunicación no era muy fluida este último tiempo. Ella cambió mucho su forma de ser después de la pandemia, que coincide cuando se empareja con su actual pololo y se van a vivir juntos. Yo le escribía mucho, pero la mayoría de las veces no me contestaba los mensajes”, declaró a Las Últimas Noticias (LUN).

En ese contexto, Hugo afirmó que se enteró el pasado 22 de julio de la desaparición de su madre y señaló directamente a la pareja de esta, ya que tuvo comunicación con él el 20 de julio y nunca le mencionó que su mamá estaba extraviada. Por lo mismo, lo llamó para pedirle explicaciones una vez que un amigo le informó de la desaparición.

“Muy tranquilo me dijo que mi mamá tenía problemas (psicológicos). Que había llamado al arrendador de nuestra casa diciéndole que se iba a trabajar a Santiago. Que no había contestado más el teléfono, pero que era así, que desaparecía. Que no hizo la denuncia porque él mismo estaba buscándola con la ayuda de sus amigos”, aseguró.

Víctima de maltrato físico y psicológico: En conversación con Meganoticias, Reyes afirmó que el sujeto la maltrataba tanto física como psicológicamente.

“La agredía (…) Era una persona alcohólica, el núcleo donde estaba mi mamá era un lugar donde se frecuentaba mucho el alcohol por parte de su pareja y el arrendatario”, detalló.

Melina Araya, amiga de Rosa Lira, coincidió con el relato del hijo de la profesional.

“Cuando ella tenía turno, él (su pareja) la pasaba a buscar hasta dos horas tarde, porque vivían lejos y no pasaba locomoción. Ella tuvo que hacer dedo en ocasiones, porque como él estaba curado (ebrio) en la casa podían chocar“, dijo el pasado lunes a 24 Horas.