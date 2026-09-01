Quiroz por caída de Imacec: “Mejor miremos las cosas con telescopio”

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se refirió a la caída del Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec), que en julio tuvo una disminución de 1,5%.



“No es bueno mirar la cifra que ocurrió con un microscopio, sino que mejor miremos las cosas con telescopio. Cuando uno las mira con telescopio lo que ve es que venimos de un periodo muy largo. De muchos años, con un estancamiento económico que tiene una economía extremadamente resiliente a distintos shocks”, indicó.



En esa línea, dijo que “lo ocurrido solo nos reafirma la importancia y la relevancia de las cosas que estamos haciendo. Los cambios que hicimos en materia tributaria en términos de certeza, en términos de atraer inversiones, y eso nos anima hacia adelante”.



Añadió que “la proyección de crecimiento para el año completo, hay que tomar en cuenta este número y hay que ajustarla. El próximo informe de finanzas públicas va a tomar cuenta de ello”.



Asimismo, sostuvo que “no nos adelantamos porque la verdad es que fue inflexión, porque todo lo que hemos visto en términos de expectativas, en términos de inversiones que se aprueban, en términos de perspectivas de inversión, han ido al alza”.



“Por ejemplo, las proyecciones de inversión de la Corporación de Bienes de Capital hoy día son mucho más altas que en esa fecha. Así que no nos adelantamos”, añadió.