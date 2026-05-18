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Quiroz y caída del PIB: “Este es el país que recibimos y por eso más que nunca necesitamos lograr el crecimiento”

El titular de Hacienda dijo este lunes que “el país más que nunca necesita crecer, hay absoluto consenso, y eso lo sabe el Socialismo Democrático. Se requiere una estructura tributaria más competitiva, agilizar los permisos y tomar medidas de contención a futuro, lo que le da estabilidad al país”.

Patricia Schüller Gamboa
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Quiroz y caída del PIB: “Este es el país que recibimos y por eso más que nunca necesitamos lograr el crecimiento”

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se refirió en el Congreso a la posibilidad de llegar a un acuerdo con el Socialismo Democrático para aprobar la megarreforma. La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados inició la revisión del proyecto y se espera que lo despache este lunes.

“El país más que nunca necesita crecer, hay absoluto consenso. Y eso lo sabe el Socialismo Democrático. Se requiere una estructura tributaria más competitiva. Agilizar los permisos y tomar medidas de contención a futuro, lo que le da estabilidad al país”, declaró.

Agregó que “siempre estamos abiertos a un acuerdo. Y sería positivo que se sumaran a este esfuerzo, en un país que más que nunca necesita reemprender el crecimiento”.

Remarcó que “el Socialismo Democrático siempre está invitado a que se sume, pues vamos a buscar las más amplias mayorías posibles”.

PIB: Quiroz apuntó a la gestión de Boric

Respecto del Informe de Cuentas Nacionales del Banco Central, que mostró una caída del PIB de 0,5%, Quiroz apuntó a la gestión del Presidente Gabriel Boric.

“Este 0,5% de caída del PIB en el primer trimestre del año, que fue el último trimestre del gobierno que heredamos, es el peor desde la crisis subprime (de 2008, iniciada en Estados Unidos un año antes)”, señaló.

Quiroz añadió que “este es el país que recibimos, y por eso más que nunca necesitamos lograr el crecimiento”.

Biministro Mas por caída del PIB: “Chile no aguanta un año más de estancamiento”
Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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