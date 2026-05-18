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Boric viajará nuevamente a Europa y no podrá participar en la primera Cuenta Pública de Kast

Su primera actividad será el Berlin Forum on Global Cooperation 2026, en Alemania, donde intervendrá frente a más de 200 líderes políticos, académicos, periodistas y representantes de la sociedad civil de Europa, África, Asia, y América Latina.

Patricia Schüller Gamboa
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Boric viajará nuevamente a Europa y no podrá participar en la primera Cuenta Pública de Kast

El expresidente Gabriel Boric viajará a Europa para participar de actividades en Alemania, Gales e Inglaterra, que se llevarán a cabo entre el 19 de mayo y el 1 de junio. 

El exmandatario viajó a mediados de abril a Barcelona, España, para participar en el Encuentro En Defensa de la Democracia. Un mes más tarde llevará a cabo las actividades pendientes que la Cámara de Diputados ya le autorizó realizar, consignó T13. 

Su primera actividad será el Berlin Forum on Global Cooperation 2026, en Alemania, donde intervendrá frente a más de 200 líderes políticos, académicos, periodistas y representantes de la sociedad civil de Europa, África, Asia, y América Latina. 

El domingo 31 de mayo, será parte de dos paneles de conversación en el Hay Festival en Gales, un evento cultural fundado en 1988. Congrega a escritores, políticos, científicos, filósofos, periodistas y artistas.

En el marco de la realización de este evento, Boric estará en un panel junto a la exviceprimera ministra de Canadá, Chrystia Freeland, y más tarde sostendrá una conversación con el periodista Jon Lee Anderson. 

Su visita a Europa se dará por finalizada con el conversatorio en la Britis Library en Inglaterra. En esta instancia, el exmandatario mantendrá una conversación con la periodista británica Isabel Hilton. 

Su regreso a Chile será el 3 de junio. Por lo tanto, no podrá participar de la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast. 

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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