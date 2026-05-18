Antonio Banderas responde a los rumores sobre su situación económica: “No, amigos míos, no estoy arruinado”

Antonio Banderas reaccionó a los rumores que han circulado en el último tiempo sobre su situación económica. Lo anterior, a raíz de las informaciones que apuntan a que el Teatro del Soho Caixabank, que impulsó en la ciudad de Málaga, España, supuestamente se encontraría en números rojos.

El actor español alzó la voz en un comunicado publicado en redes sociales, donde negó tajantemente las especulaciones.

“Me resulta desolador tener que dar de nuevo explicaciones que he repetido, una y otra vez, sobre mis objetivos en mis proyectos teatrales”, señaló el intérprete.

En ese marco, subrayó que “la ruina de la que se me hace víctima en determinados medios no existe. Lo siento por aquellos que pudiesen encontrar un cierto placer en que esto fuese así”.

Banderas, de 65 años, explicó que “el proyecto del Teatro del Soho CaixaBank es un proyecto donde solo me planteo un objetivo: hacer las cosas como creo que se deben hacer y tratar de buscar la excelencia en nuestras producciones, más allá del déficit económico que estos acarreen, y que, gracias a Dios, puedo asumir sin ningún problema”.

“Ese es el pacto con mi pasión por el teatro, por mi ciudad, y conmigo mismo”, enfatizó el actor.

A la vez, expresó que “si hubiese querido ganar dinero habría sido muy fácil. Pero he preferido hacer producciones grandes, donde he dado trabajo a cientos de personas, y he disfrutado como no lo había hecho en toda mi carrera”.

“El Teatro del Soho CaixaBank es una empresa privada sin ánimo de lucro que más bien opera como un teatro público. Eso quiere decir que el proyecto no recibe subvenciones de dinero público y no lo hará mientras yo esté vivo. Me hago cargo de los gastos derivados de acometer proyectos carísimos que difícilmente veréis en empresas que han de presentar una cuenta de resultados”, sostuvo.

Asimismo, aprovechó de agradecer a los “magníficos patrocinadores que me acompañan en esta aventura”.

“El año pasado metimos en el Soho, contando con la producción que recaló en Madrid, casi 200.000 espectadores. Hemos logrado romper moldes en estos años y lo vamos a seguir haciendo”, agregó.

Finalmente, Banderas concluyó escribiendo que “no, amigos míos, no estoy arruinado, estoy a tope! Y soy amenazantemente feliz!. Hasta la vista babies”.