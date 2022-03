Raquel Argandoña reitera sus dichos contra Cecilia Bolocco: “No es la Cecilia que yo conozco”

Revuelo causaron unos dichos que ofreció la opinóloga y actual panelista de “Zona de Estrellas”, Raquel Argandoña, en contra de Cecilia Bolocco, luego de que profundizara acerca de una dura crítica que había efectuado hace unos días sobre la exmiss Universo.

Argandoña, se había referido en una entrevista a El Mercurio, a los programas en Instagram que transmite Bolocco, al manifestar que “no he visto el programa de Cecilia. Una vez pasé y vi algo, pero lo único que te puedo decir es que yo voy a seguir siendo la misma”.

En esa oportunidad, agregó que “esa vez encontré a Cecilia tan cambiada, hablando así como con añuñucos y cosas como ‘mis niñitos, mis cochitas lindas’. La encontré como, no sé… pero bueno, yo no quiero polemizar con ella tampoco. Ella tiene su público y yo tengo el mío”.

Ahora, este lunes en su debut en el programa de Zona Latina, la comunicadora aprovechó de aclarar sus dichos en esta entrevista.

“Yo hablé en general, no específicamente de ella, obviamente la periodista sacó el extracto que yo dije”, señaló en un principio.

“Había visto el programa de Cecilia dos veces, no seguido, y en una ella no entendió una palabra que le habían escrito, está bien ser inocente, ¿pero tan inocente?… no le creí. Y la otra cuando dice ‘ay qué lindo’, no es la Cecilia que yo conozco, no le creo. No sé si lo hace para ser más cercana”, añadió.

Finalmente, en tono de risa, concluyó con que “la periodista me dijo si me gustaría hacer un programa como Cecilia, yo le dije que no, mi onda sería distinta. Lo que yo nunca haría sería ‘ay Juanito llegaste’”.