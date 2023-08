Rauw Alejandro estrena canción con dedicatoria a Rosalía: “Yo seré muchas cosas, pero nunca infiel”

Expectación causó este jueves el lanzamiento del nuevo tema del cantante puertorriqueño, Rauw Alejandro, quien estrenó “Hayami Hana by Raúl”, canción que incluyó diferentes referencias a su polémico quiebre de hace dos semanas con Rosalía.

El sencillo, de casi cinco minutos y medio de duración, y descrito como un “desahogo”, también aborda los rumores de una supuesta infidelidad de su parte, que según algunos medios internacionales, habrían sido el principal motivo de la separación.

“Por si acaso nunca volvemos hablar. Y mis ojos favoritos no me vuelven a mirar. Esta la hago pa’ cuando te quieras recordar del loquito tuyo que te quería de verdad”, comienza cantando.

Asimismo, menciona que “y no voa’ hacerme el fuerte. Yo no voy frontear. Aquí to’ el mundo sabe que te voy a llorar, te voa’ extrañar. Sí, aquí no hay no hay nada que ocultar. Pero hay un par de cosas que del pecho me quiero sacar”.

En la misma línea, y en un verso que se ha vuelto viral, sostiene que “yo seré muchas cosas, pero nunca infiel. Ella siempre tuvo la clave de mi cel”.

“Ahora no estoy pero quiero que sepas que tú eres mas fuerte de lo que te crees. Y espero que algún podamos reírnos del pasado. Aquí no hay rencores, esto no es un reclamo. Si los mejores días tu me ha regalao’. Por eso en mi barriga tu nombre llevo tatuao’ ma’”, añade en otro fragmento.

A cuatro horas de su lanzamiento en Youtube, el tema acumula más de 650 mil visitas, y lo puedes escuchar a continuación: