Reforma previsional: Diputado Ulloa propone revisar pensiones de FFAA

Aunque la reforma de pensiones apenas comenzó su votación en particular, y todavía no hay consenso sobre sus ejes centrales, algunos parlamentarios alistan indicaciones al proyecto de ley. El diputado Hector Ulloa (PPD) estimó que, si se avanza en modificar el sistema previsional, hay un tema “tabú” que no se puede seguir postergando: el sistema paralelo de la Fuerzas Armadas y de Orden.



Según publica este martes El Mercurio, el legislador propondrá incorporar a todos quienes ingresen a servicio, posterior a la entrada en vigencia de la ley, al régimen general que opera para todos los cotizantes. Argumenta que mantener dos sistemas de seguridad social coexistiendo no va a lograr suficiente legitimidad ciudadana, sobre todo cuando uno entrega mejores resultados que otro.



Si bien prevé que la iniciativa va generar resistencia, aclaró que “parte con absoluto respeto a la FFAA, porque no hay un sesgo en ese sentido. Dice relación con los que ingresen a futuro y es absolutamente compatible con los derechos adquiridos de los actuales pensionados y aquellos en servicio activo. Esto dice relación con una mirada a futuro, que quienes ingresen conozcan desde ya que en Chile va a existir un solo sistema de seguridad social”.



SOSTENIBILIDAD FISCAL



Además de la arista social, la propuesta parte de la base de la poca sostenibilidad que tiene este esquema de jubilación. Funciona con prestaciones definidas, donde la tasa de reemplazo es del 100% de la última renta imponible para aquellos que cumplen 30 años de servicio, y de 66% para quienes cumplen 20 años.



En el caso de Capredena (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) existe 0,6 personas cotizando por cada pensionado, mientras que en Dipreca (carabineros, PDI y Gendarmería) la proporción es de 1,3 cotizantes por pensionado. La diferencia la cubre el Presupuesto de la nación que el año pasado destino recursos por 0.95% del PIB para ello, señala Ulloa. Es decir, aproximadamente US$ 3.000 millones para cubrir a 175.769 pensionados a través de estas instituciones.



Ulloa afirmó que este modelo no se justifica, ejemplificando con el costo de rebajar la edad de jubilación de 65 a 60 años para las mujeres, e incorporarlas a la Pensión Garantizada Universal (PGU). Calcula que el gasto por este ítem sería de US$1.600 millones anuales, “es decir, la mitad de lo que nos significan 170.000 funcionarios en el sistema de reparto de las FF.AA.”.



DEBATE SOBRE SOLIDARIDAD



En base a estas cifras, el parlamentario llamó a la oposición a ser coherentes en reconocer la importancia de la solidaridad en la distribución de las cotizaciones: “No podemos seguir anclado en un sistema de seguridad social basado única y exclusivamente en el ahorro individual. Evidentemente no es capaz de asumir todas las contingencias de la vida de una persona, como las lagunas previsionales o tener personas bajo cuidado. Por eso es necesario tener un componente de seguridad social que dé certezas”.



La propuesta cuenta con el respaldo de la bancada PPD y Ulloa espera que sea acogido con altura de miras en Chile Vamos: “Gran parte de la clase política que se opone a otorgar dos o tres puntos en beneficio de millones de personas no tiene ningún problema con un sistema de reparto permanente que beneficia a 170.000 personas en nuestro país. Esa es una contradicción vital que tiene que resolver la derecha”.