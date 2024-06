Retiro de fondos: Tras término de veda legislativa ya hay cuatro proyectos

Este viernes se termina la veda legislativa de carácter constitucional para los proyectos de ley que buscan conseguir nuevos retiros de fondos de pensiones.



Según consigna La Tercera, la diputada Camila Musante (Indep) junto a parlamentarios independientes y del PPD ya presentaron un documento con 7 puntos como base para alcanzar un consenso que permita agilizar la tramitación del proyecto de reforma al sistema previsional.



De no avanzar en una solución para una mejora significativa de las jubilaciones, advierten que podrían tomar “libertad de acción” e, incluso, apoyar un nuevo retiro del fondo de pensiones.



La iniciativa fue suscrita por los diputados Camila Musante, Marta González, Carlos Bianchi, Raúl Soto, Cristián Tapia, Héctor Ulloa y Jaime Araya, el jefe de la bancada.



También la diputada Pamela Jiles (PH) anunció que presentará un nuevo proyecto que buscará liberar hasta el 10% del ahorro previsional.



“Comenzamos aquí la cuenta regresiva por el nuevo retiro. Le pedimos a la ciudadanía que nos acompañen para lograr su principal reivindicación. Político que vean díganle ‘o votan por los retiros o no tendrán votos en la próxima elección’”, dijo Jiles, en compañía de René Alinco, quien también presentará una iniciativa de retiro de 10% “tradicional” de fondos.



Y los diputados Enrique Lee (Independiente) y Rubén Oyarzo (exPDG) anunciaron que presentarán sendas iniciativas en el transcurso de los próximos días.



El ministro de Hacienda, Mario Marcel, calificó como “irresponsable” llamar siquiera a discutir los proyectos.



“Los retiros son tremendamente dañinos para la economía, y en el contexto actual, un retiro básicamente sería dinamitar la recuperación que está teniendo la economía y las perspectivas que tiene hacia adelante. No hay ninguna ambigüedad frente a eso”, manifestó.



También la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, indicó que “hemos sido claros, como Ejecutivo, que nosotros no vamos a propiciar los retiros. Sin duda, aquí lo importante es poner al centro de la discusión de fondo y hasta cuándo se genera una expectativa que termina frustrada por parte de la ciudadanía para que nos hagamos cargo de sus problemas”.