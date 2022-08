Revelan audios de Llaitul hablando sobre Boric, Kast y Elisa Loncón

Un informe de la Policía de Investigaciones (PDI), dado a conocer este viernes, reveló nuevas escuchas telefónicas donde el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, se refiere a diversas figuras importantes de la política.



De forma despectiva y con fuertes insultos, el comunero mapuche habló sobre el Presidente de la República, Gabriel Boric, el excandidato presidencial José Antonio Kast (Partido Republicano), y la expresidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón.



La conversación registrada fue rescatada a través de una interceptación telefónica que se produjo días después de la segunda vuelta presidencial, en diciembre pasado.



En el audio se escucha charlando a Héctor Llaitul y su amigo, Jorge Padilla:



+ Jorge Padilla: Ah, oye, ¿y tu caballito? Desapareció.

– Héctor Llaitul: No, no lo he visto más a ese mar…., no sé qué hueá. Yo creo que donde andaba onda Boric y todo, marico…

+ Jorge Padilla: Ah, yo fui a votar por el Boric. No iba a dejar que salga el otro (José Antonio Kast).

– Héctor Llaitul: Ah, pero es mejor el otro, es mejor.

+ Jorge Padilla: Bueno para ustedes, para ti allá.

– Héctor Llaitul: Oye, acá nosotros tenemos miles de hueones como Kast, peores que Kast aquí.

+ Jorge Padilla: Sipo.

– Héctor Llaitul: Kast, me cago de la risa de Kast. Hueón, si nosotros vivimos la dictadura militar, pu, Quijote.

+ Jorge Padilla: Sipo.

– Héctor Llaitul: ¿Qué es Kast? Kast es un conch…, un pelele.



“SE JURA MEDIO CHE GUEVARA”



En otro segmento del llamado, el ya formalizado comunero, habló con más profundidad del Mandatario Boric, incluso burlándose diciendo que se “jura medio Che Chevara”.



– Héctor Llaitul: Ese hueón del guatón cu… del Boric. Ese hueón si que le tengo mala, porque va a ser un convertido cu….

+ Jorge Padilla: Qué opinai, no opiní

– Héctor Llaitul: No, ese hueón se va a vender, ya se vendió ese con…., aparte de ser socialdemócrata y jurar medio Che Guevara, ahora va a andar (….) con los grupos económicos y va a gobernar igual, acuérdate de ese hueón, en el contexto del gobierno de ese cu… me van a matar a mi, acuérdate hueón.

+ Jorge Padilla: Acuérdate que cuando andabai con la (Michelle) Bachelet, igual tu andabai atrás pegadito a la Bachelet po hueón.

– Héctor Llaitul: No, nunca he andado detrás de los cu… yo, nunca compadre. Si la Bachelet y el Aleuy me pusieron el caso Huracán por hermano hueón.

+ Jorge Padilla: Sí.



Más tarde, Padilla le pregunta a Llaitul su opinión sobre la expresidenta de la Convención Constitucional y activista de los pueblos indígenas, Elisa Loncón.



+ Jorge Padilla: Como la vieja… ¿cómo se llama la presidenta de la Constituyente que andabai abrazado?

– Héctor Llaitul: ¿Qué tengo que ver yo con los constituyentes y toda esa zanganá de vendidos cu… hueón?

+ Jorge Padilla: La vieja andaba ahí…

– Héctor Llaitul: ¿Y qué tengo que ver con esas viejas cu… yo hueón? Vendidas cu….

+ Jorge Padilla: Acuérdate las nanas que tenías arriba, acuérdate de tus nanas.

– Héctor Llaitul: ¿Cuál nana?

+ Jorge Padilla: Ñaña, tus ñañas que ibas a ver allá arriba.



En la parte final de la llamada revelada, Llaitul reafirmó que “yo soy de una sola línea, yo soy revolucionario, hermano, hueón. Yo me gano la plata o se la recibo de los amigos, el resto, compadre, jamás le he chu… el pi…. a los cu…., nunca arrodillado ni una hueá”.



+ Jorge Padilla: Así tiene que ser.



“Nunca, nunca compadre, hermano, nunca. Si yo tengo monedas y pa los fierros y la los tiros, aquí yo me cago a todos no más. Pa los fierros y pa los tiros todo el rato, maldito hasta el final”, cerró el vocero de la CAM.