Revelan detalles de la cuenta que pagó Monsalve en el restaurante Ají Seco Místico

La Fiscalía presentó nuevos antecedentes respecto a la indagatoria por violación que se cursa en contra del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

Los nuevos datos detallan el consumo de alcohol y gastos realizados por la exautoridad y la denunciante.

La información se dio a conocer durante la audiencia de formalización que se inició el pasado viernes y que continuará este martes. Ahí se detalló lo ocurrido el 22 de septiembre en el restaurante Ají Seco Místico, ubicado en Santiago Centro.

Según las pericias de la PDI, y la información consignada por La Tercera, esa noche se consumieron ocho pisco sour catedral, bebidas con un contenido de 330 ml cada una, de las cuales 180 ml corresponden a pisco. Esto significa que, en promedio, cada persona habría consumido aproximadamente 720 ml de destilado, casi el equivalente a una botella completa.

De acuerdo a lo recogido por 24Horas, además del alcohol, la boleta obtenida por los investigadores confirmó el consumo de una entrada de machas a la parmesana, un plato de picante de mariscos y otro de salmón. La cuenta total de $118.000 fue pagada en efectivo por Monsalve, según confirmaron los trabajadores del restaurante.

La víctima, en su declaración, relató que fue citada por Monsalve al restaurante, tras haber enviado un Uber a su domicilio para recogerla.

“No recuerdo cómo salí del lugar. No recuerdo cómo llegué a su hotel, porque desperté en su hotel. No recuerdo absolutamente nada. Nunca en mi vida me había pasado algo así”, relató la mujer de 32 años.

El detalle del consumo de Monsalve y la funcionaria dan nuevas interpretaciones sobre el estado de indefensión en el que se encontraba la denunciante, quien en su declaración afirmó haber perdido la conciencia a la mitad del tercer pisco sour.