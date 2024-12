Revelan el presente de Pilar Cox: Atiende un almacén y vive de allegada en El Bosque

Un drástico vuelco es el que ha tenido la vida de Pilar Cox (61), que tras ser considerada uno de los rostros femeninos más importantes del espectáculo nacional en los años 80 y 90, actualmente está lejos de la fama y el brillo de la televisión.

Y es que en un reportaje del reciente capítulo de “Primer Plano” (Chilevisión), la recordada diva reveló cómo es su presente a día de hoy.

En el programa de farándula, Cox detalló que actualmente atiende un almacén en El Bosque, y vive de allegada en la casa de una amiga.

Frente a la falta de trabajo y recursos, esta amiga le ofreció irse a su hogar en la mencionada comuna, donde tiene un negocio de barrio que a veces es atendido por Pilar.

“Yo me caigo y me paro”, señaló la exanimadora de “Martes 13”, añadiendo que “toda mi vida siempre ha sido improvisada. Nunca me imaginé contratos millonarios en el canal, que iba a ser famosa, que iba a trabajar en televisión, que iba a renunciar a la televisión, etc”.

En la misma línea, reconoció que “todo ha cambiado y todo este ambiente me ha hecho muy feliz”.

Respecto a su época en la TV, donde en su momento fue una de las presentadoras mejor pagadas, indicó que “fue poco tiempo en televisión y mucho tiempo de consecuencia”.

“Nunca tuve la mente del ahorro, yo hasta hoy no sé ahorrar, yo tengo y gasto. No soy consumista, ni materialista, soy dadora. No tengo esa cuestión de ‘tengo que ahorrar para el futuro”, sostuvo.

Por su parte, mencionó que “tengo cariño, tengo techo, tengo familia, tengo una familia nueva que me asumió”.