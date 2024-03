Revelan eventual causa de incidente en vuelo Latam: azafata habría presionado por error interruptor en la cabina

El lunes pasado un avión Boeing 787 de Latam, en un vuelo entre Australia y Chile vía Auckland, sufrió un incidente que dejó varios lesionados. Al pasar de los días se han ido conociendo mayores antecedentes sobre las causas que habrían causado el problema.



Según información del medio estadounidense The Wall Street Journal, una tripulante de cabina del vuelo L800 de Latam habría provocado el incidente que hizo descender bruscamente al boeing que trasladaba 263 pasajeros y 9 tripulantes a bordo.



Según el medio, la mujer abría accionado accidentalmente el dispositivo que permite que el asiento del piloto se desplace hacia adelante, lo que alteró el panel de control, haciendo que el avión cayera bruscamente, lo que causó lesiones a unos 50 pasajeros, dos de ellos de mayor consideración.



La situación habría ocurrido cuando la tripulante de cabina entregaba alimentos a la tripulación. En ese momento, por razones que se investigan, accionó el interruptor que hizo mover el asiento hacia adelante presionando al piloto contra los controles.



Según esta versión, un representante de Latam aseguró que se está avanzando en la investigación pero no quiso entregar más detalles. El sindicato de pilotos y el de tripulantes de cabina de la compañía no entregaron declaraciones.



Boeing fabricante del aparato, informó que están en contacto con Latam y “dispuesta a colaborar en cualquier actividad relacionada con la investigación”.