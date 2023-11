Revelan que Cristián Sánchez habría vivido minuto de furia con la producción de la Teletón: “Se retiró indignado”

Un tenso momento es el que habría protagonizado el reconocido animador, Cristián Sánchez, durante la pasada Teletón, pues según información revelada recientemente en “Zona de Estrellas”, el conductor tuvo un conflicto con la producción, situación por la que supuestamente no participó de la transmisión del evento.

De acuerdo al periodista del programa de Zona Latina, Hugo Valencia, el esposo de Diana Bolocco habría abandonado el Teatro Teletón a raíz de su molestia.

“Se enojó tanto, que estaba listo para salir al teatro a animar, con micrófono puesto, maquillado, vestido, y a última hora algo ocurre, me dan dos razones probables”, comentó Valencia.

En este sentido, explicó que “una tiene que ver con el atraso en el horario en que le tocaba salir al aire, que le habría enojado muchísimo. No sé si creerlo, porque en la tele siempre se atrasan muchísimo, dos horas por lo menos. Entonces este rostro, que además tiene harto carrete, tiene que saber que esto puede pasar”.

Por otra parte, señaló que “después me dicen que hubo problemas técnicos, con su micrófono, con el sonopronter, que habrían terminado por hacerlo estallar, se sacó las cosas y se fue del Teatro Teletón”.

“Se habría ido muy enojado con la producción y es muy difícil que este hombre se enoje. Se retiró indignado del Teatro Teletón, no salió al aire”, subrayó.

Cabe destacar que el pasado fin de semana, salió a la luz un caso similar en torno a la Teletón, después de que se filtrara que representantes de Chilevisión y algunos animadores reaccionaron molestos por el protagonismo de Millaray Viera en el evento, al punto de que el canal privado habría presentado un reclamo.

No obstante, en una conversación con “Que te lo digo”, la propia comunicadora indicó que “mis compañeros fueron siempre buena onda conmigo”, añadiendo que “yo trabajo mucho con Teletón, todo el año. No tengo idea (sobre el reclamo), pero no creo”.