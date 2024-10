Revelan que Gareca incluiría a Aránguiz en la nómina para los duelos ante Perú y Venezuela

Si bien Ricardo Gareca confirmó el viernes pasado que seguirá al mando de la selección chilena, el técnico argentino se jugará el puesto como DT de La Roja en los duelos de noviembre ante Perú y Venezuela por las Clasificatorias al Mundial 2026, donde necesita sumar para intentar salir del último lugar de la tabla.

Y para eso, el “Tigre” sorprendería en la nómina incluyendo a Charles Aránguiz, uno de los mejores jugadores de la U en este semestre.

Según dio a conocer TVN, el volante de los azules formaría parte de la lista que entregará el entrenador trasandino, a pesar de que el “Príncipe” se restó del combinado nacional en el inicio del proceso de Gareca.

“Simplemente hubo un muchacho que prefirió no hablar conmigo. Me llamó la atención, pero no tengo nada personal con él. Es su decisión, no quiero ahondar más detalles”, expresó en su momento el extécnico de Perú.

Por su parte, Aránguiz respondió a esta polémica el pasado fin de semana, señalando: “Con él no hablé, con su círculo sí, pero hace seis meses. Hace 9 o 10 partidos que no estoy. Si alguien no contestó en estos momentos, que no me metan a mí en eso, porque no he tenido comunicación con él”.