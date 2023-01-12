Revelan que trabajadores de un bar habrían lanzado a hombre al río Mapocho por robar

Home Nacional "revelan que trabajadores de un bar habrían lanzado a hombre al rí..."

Según nueva información revelada por la policía, el hecho sucedió luego de que dos trabajadores extranjeros de un bar ubicado en la calle Antonia López de Bello sorprendieron a un sujeto mientras estaba robando.
La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) está investigando a trabajadores de un bar por la agresión en contra de un hombre que fue arrojado al lecho del río Mapocho en la madrugada de este miércoles, encontrándose en riesgo vital.

Según nueva información revelada por la policía, el hecho sucedió luego de que dos trabajadores extranjeros de un bar ubicado en la calle Antonia López de Bello sorprendieron a un sujeto mientras estaba robando.

Tras esto, ambos trabajadores, una mujer venezolana y un hombre peruano, salieron del local e interceptaron al acusado en el puente Purísima, a un costado del río Mapocho.

Acto seguido, los trabajadores le propinaron una golpiza en el suelo para luego lanzarlo al lecho del río. Como consecuencia, el sujeto permanece en riesgo vital por las características de las lesiones.

Todos los antecedentes anteriores fueron confirmados por los registros de las cámaras de seguridad de la comuna de Santiago, donde personal de la PDI pudo ver el altercado.

Pese a esto, el 7º Juzgado de Garantía de Santiago aún no se ha pronunciado ni emanado una orden de detención, por lo cual los acusados de homicidio frustrado permanecen apercibidos.

