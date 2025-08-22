Revelan quiebre sentimental de importante rostro de noticias de CHV: pareja trabajó en la misma estación

Este jueves se conoció que la conductora de “Contigo en directo”, Karina Álvarez, puso fin a su relación con Guillermo Cruces.

La información fue entregada por Sergio Rojas en “Que te lo digo“, quien aseguró que no se trataría de una ruptura reciente.

De acuerdo a La Cuarta, la pareja terminó hace aproximadamente tres años, aunque recién ahora salió a la luz de manera pública.

Álvarez tuvo una relación con Guillermo Cruces, productor ejecutivo de TVN y exdirector del Matinal de Chilevisión, con quien tuvo dos hijas, Colomba y Maite.

Consultada por Página 7, la periodista prefirió no referirse al asunto, señalando que opta por mantener su vida privada fuera de los medios.

KARINA Y GUILLERMO

En 2016 fue Carolina de Moras quien destapó públicamente el romance, al lanzar una broma en el matinal.

“Isidora Urrejola viene hoy día en la página 36 de Las Últimas Noticias. Ahí está, señor director, muchas gracias”, dijo Álvarez, antes de ser interrumpida por De Moras.

“¿Cuándo le va a decir ‘mi amor, muchas gracias’?”, sentenció la animadora, provocando el sonrojo de su entonces compañera.

Un año después Karina quedó embarazada de su primera hija a los 40 años.

“Esto es increíble, porque tenía 39 años, hice lo típico que hacen todas las mujeres, he tomado anticonceptivos toda la vida, dije ‘me va a costar’, me había preparado psicológicamente… En un mes estaba embarazada”, recordó tiempo atrás en “Podemos Hablar”.

“Con la Colomba me costó más, pero salió finalmente y ahí está mi Colomba. La maternidad marca la definición de lo importante y de lo accesorio”, dijo.