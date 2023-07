Roban vehículo a Brayan Cortés en violento “abordazo” en Calera de Tango: hay dos detenidos

El arquero de Colo Colo, Brayan Cortés, sufrió un violento asalto por parte de delincuentes que le robaron su vehículo cuando cargaba combustible en una estación de servicio en la comuna de Calera de Tango, Región Metropolitana.

De acuerdo a los antecedentes policiales, el robo con violencia ocurrió a las 23:30 horas de este miércoles en una bencinera donde el jugador fue abordado por seis delincuentes que se movilizaban en un MG robado y que lo obligaron a golpes con armas a entregar su vehículo Jeep.

Tras recibir la denuncia, Carabineros inició un seguimiento hacia la comuna de San Bernardo gracias al GPS del celular del jugador, que quedó en su vehículo, hasta que la banda fue ubicada en el sector de Lo Blanco con Gran Avenida, paradero 41.

“Estos sujetos tras ver la presencia policial intentaron darse a la fuga y fueron rápidamente detenidos, logrando capturar a dos de ellos”, informó el capitán Claudio Valenzuela, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Maipo.

Los dos sujetos que intentaron darse a la fuga a pie, fueron detenidos en los alrededores, mientras que el resto de la banda siguió con el escape hasta que el vehículo del arquero se quedó sin bencina a pocas cuadras, en el sector del paradero 39 de Gran Avenida.

“Paralelamente la Prefectura de Radiopatrullas logró dar con el paradero del vehículo de la víctima, el que se encontraba en calle Santa Marta con Gran Avenida”, añadió el oficial.

“Producto de esto se encontró también un armamento en el vehículo robado y especies de propiedad del futbolista”, agregó el oficial, quien también aclaró que el jugador de Colo Colo se encuentra en buenas condiciones. El vehículo usado por los antisociales también fue recuperado, pero el resto de la banda logró escapar.

“Estaba cargando combustible y siento un frenazo. Se me cruza un auto, se bajan los tipos y me amenazaron con armas de fuego. Me pegaron en la cabeza, pero nada grave. Altiro supe que eran menores de edad, no más de 22 años. La sensación de mucha adrenalina, mantuve la calma, no me resistí a nada”, declaró posteriormente Brayan Cortés, también arquero de la selección.

Los detenidos son un menor de 17 años y un adulto de 22, quienes registran antecedentes policiales. Ambos quedaron a disposición de la Fiscalía de San Bernardo para su formalización por el delito de robo con violencia en la jornada de este jueves.