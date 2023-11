Robbie Williams revela que enfrenta los efectos de sus excesos: “Estoy hecho polvo”

El reconocido cantante británico, Robbie Williams, en la previa del estreno el próximo 8 de noviembre de su serie documental en Netflix (que llevará su nombre), contó en una reciente entrevista que enfrenta un duro presente a sus 49 años, ya que se encuentra lidiando con los efectos de sus excesos en los ’90 y 2000.

En una conversación con The Sun, el artista reflexionó en torno a los motivos detrás de su “agotamiento mental”, y confesó que padece de “manopausia”, proceso cuyo nombre correcto es “andropausia”, y que se conoce como la versión masculina de la menopausia.

“El pelo adelgaza, la testosterona ha abandonado el edificio, la serotonina ya no está y la dopamina se despidió hace tiempo. Agoté todo lo bueno natural. Tengo la ‘manopausia’. Mi hija me dice: ‘Papá es un flojo’. No me gusta el término ‘flojo’ porque así me describían cuando era más joven. La realidad es que estoy hecho polvo por lo que me hice en los noventa y parte de los 2000”, manifestó al citado medio.

Asimismo, el exintegrante del grupo Take That, señaló que a lo largo de su vida estuvo con más de 100 mujeres, y dejó entrever que esa situación habría afectado la relación con su esposa, la actriz Ayda Field. Además, aseguró que se siente “atraído magnéticamente a las 4:00 am”, y que no puede conciliar el sueño hasta las 6:00 am.

Por otra parte, reconoció que se considera un “famoso inseguro”, y anunció que piensa someterse a algunos retoque estéticos.

“Creo que la imagen que la gente tiene de la cirugía plástica o del trabajo realizado se basa en malos ejemplos. No se dan cuenta de que la mayoría de la gente en la industria del entretenimiento se lo ha hecho, pero no lo sabrías: el 90 por ciento es bastante decente”, añadió.

En la misma línea, sostuvo que “también me estoy haciendo los dientes. Estoy buscando a las personas que tienen los mejores dientes. Quiero ver ejemplos en los que digas: ‘Oh, no sabía que te lo habías hecho… ‘. No quiero dientes de televisión”.

Por último, respecto a su serie, la describió como “un accidente automovilístico traumático en cámara lenta… surrealista”, y agregó que “de hecho, es una visión apasionante y, a veces, difícil de ver”.

“Sé que tengo una gran vida y me siento afortunado de tener a mi familia. Ahora mismo me describiría como un ermitaño muy feliz”, sentenció.

REVISA EL TRAILER DE SU SERIE: