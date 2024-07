Roberto Cox recuerda su polémica con Naya Fácil: “El comentario no fue ni machista ni clasista”

El periodista de Chilevisión, Roberto Cox, se refirió recientemente a la polémica que protagonizó el pasado mes de mayo con la influencer Naya Fácil, luego de un comentario que realizó en torno a una encerrona que la joven sufrió en San Miguel.

En su momento, el comunicador cuestionó la actitud de Naya, manifestando que “hay algo que me sorprende más allá del robo, que los vemos todos los días, pero que esté perdida tu pareja y tengas tiempo de sacar el celular y empezar a transmitir en redes sociales, me parece insólito”.

Lo anterior provocó la molestia de la influencer, quien arremetió en contra de Cox, al expresar en sus redes sociales que “¿O eres clasista o eres machista, cuál término te queda mejor?”, críticas de las que se defendió el periodista en aquella ocasión.

Bajo este contexto, en una conversación con el programa “For Eva” de Radio Agricultura, espacio conducido por Eva Gómez, el integrante de Chilevisión abordó nuevamente el conflicto, y señaló que “fue la polémica más ridícula del mundo (…). Yo a través de las redes sociales traté de sacar una enseñanza de una polémica tan absurda”.

“Yo digo lamento mucho lo que le pasó Naya, no quieres que a nadie lo asalten, pero me parece insólito que en el mundo de hoy alguien se tome el tiempo de agarrar su celular para grabar una historia en un momento tan violento, tan límite”, añadió.

Asimismo, Cox mencionó que cuando ocurrió esta situación estaba iniciando un proyecto en Youtube llamado “Nada que ver”. “Mi amigo con el que hago el programa, me llama y me dice ‘oye, te están funando, te están diciendo de todo’. Le dije ‘eso es buenísimo, que me digan de todo, porque se está viralizando el video, y se está viralizando nuestro proyecto’. Al final el video fue muy visto y decidimos hacer un live para hablar de la polémica”, sostuvo.

“No me gusta hacer esas cosas, entrar en una polémica con Naya Fácil de verdad que no me interesa”, dijo, remarcando que quería referirse al tema con “altura de miras”.

En este sentido, subrayó que “primero, el comentario no fue ni machista ni clasista, yo ese comentario lo hubiera hecho sea Naya Fácil, vivas en el barrio más pobre o más rico de Santiago (…) un hombre o una mujer”.

“Ella teniendo tantos seguidores y siendo ellos como un ejército de seguidores, bien fieles a ella, que tú tan gratuitamente tildes a alguien de machista o clasista, puedes generar una ola de agresividad y violencia, en ese caso hacia mí, insospechada (…) Hubo gente que me mandaba inbox con amenazas”, sentenció.