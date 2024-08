Robo a Brinks de Rancagua: Llaman a retiro a prefecto provincial de la PDI y abren sumario por demorar la denuncia

El director general de la PDI, Eduardo Cerna, llamó a retiro al prefecto provincial de Cachapoal, Álex Zúñiga Castañeda, por no informar oportunamente a la Fiscalía Regional de O’Higgins los antecedentes que manejaba sobre la preparación de un robo a una empresa de valores de Rancagua, lo que se concretó en el caso de la sucursal Brinks el viernes 16 de agosto.



El subdirector de Investigación Policial y Criminalística de la PDI, prefecto general Hugo Haeger, explicó anoche que el jueves 15, un día antes del robo, “un detective de la dotación de la Región Policial del Libertador Bernardo O´Higgins recibió antecedentes relacionados a un eventual delito de robo que afectaría a otra empresa de valores ubicada en la misma ciudad de Rancagua”.



Añadió que “en este contexto, esta información fue canalizada al entonces al prefecto provincial de Cachapoal, cuya ponderación, análisis y caracterización fue desatendida por este, lo que dilató su canalización al Ministerio Público”.



“Frente a lo anterior, y consecuentes con los altos estándares que se exigen a cada funcionario de la PDI, el director general Eduardo Cerna llamó a retiro inmediato al prefecto provincial de Cachapoal por su eventual responsabilidad en la dilación de la entrega de los antecedentes al Ministerio Público, instruyéndose además la apertura de un sumario administrativo, para esclarecer fehacientemente las causas y circunstancias de estos hechos”, agregó Haeger.



También expresó que “reiteramos que la Policía de Investigaciones no acepta este tipo de conductas que se alejan de los deberes y obligaciones que rigen a cada uno de sus miembros. Esta lamentable situación no merma en absoluto nuestro compromiso, dedicación y abnegación en la investigación profesional de los delitos, ofreciendo así a la ciudadanía la tranquilidad y seguridad que legítimamente nos exige”.



Finalmente, informó que el sábado, día siguiente al robo, “en conocimiento de nuevos antecedentes, el equipo PDI comunicó esta información de manera telefónica al fiscal de la causa, lo cual se formalizó el día de hoy (ayer), mediante la entrega de un informe policial en reunión sostenida esta tarde con dicho persecutor”.