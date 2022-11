Rodrigo Ríos se bajó de la carrera para el cargo de fiscal nacional por “motivos personales”

El abogado y expersecutor, Rodrigo Ríos, anunció este viernes que se bajó de la carrera para el cargo de fiscal nacional “por motivos personales”, luego de quedar en la quina definida por la Corte Suprema esta semana.



“He enfrentado esta campaña con la mayor transparencia y claridad. Es por ello que quiero ser absolutamente honesto e las razones que me fuerzan a tomar esta decisión el día de hoy: mi hijo de 9 años padece una enfermedad que lo ha llevado a estar en una situación muy grave y delicada de salud en los últimos días”, informó el exfiscal adjunto de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte.



Agregó que “tengo la total convicción de que mi primer deber es con mi familia, con mi hijo y también con mi esposa, quien ha ejercido como la principal cuidadora, mientras yo he debido dedicarme al proceso de esta candidatura, con todo lo que ello ha implicado”.



Finalmente, explicó que “quienes conviven con estas experiencias saben lo exigente y desgastante que resultan las labores de las personas cuidadoras, una labor relegada normalmente a las mujeres. Es por esta misma razón que he tomado la decisión de poner mi tiempo, mi atención y mi total dedicación al cuidado de mi hijo y de mi familia”.



La Corte Suprema seleccionó este lunes a cinco aspirantes para que el Presidente escoja al próximo Fiscal Nacional.



Esta semana se divulgó que Ríos habría firmado en 2018 un mandato amplio que lo habilitaba para representar a Richard Riquelme, narcotraficante apodado como “Richard Rico”, también conocido como “el chileno más peligroso del mundo”, en un caso de extradición ante la Corte Suprema.



Al respecto, el abogado señaló que “jamás he representado, en toda mi carrera laboral, un caso por Ley 20.000 sobre tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, conocida como “Ley de drogas”. Tampoco he hecho ningún tipo de defensa por cargo de tráfico de drogas en ningún otro país, por lo que no cuento con ninguna inhabilidad para postular al cargo de Fiscal Nacional”.



“Como parte de mi trabajo en el ámbito privado, en 2017, el estudio de abogados del que soy parte tramitó una solicitud de extradición de Richard Riquelme ante la Corte Suprema, en la que no se discute si la persona es inocente o culpable, sino únicamente si se cumplen los requisitos de los tratados de extradición para que otro tribunal lo juzgue”, señaló.



Por último, declaró que “conozco en primera persona el sistema judicial desde todas sus aristas: desde el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Defensoría Penal Pública, desde la academia y el ejercicio privado de la abogacía. Es con esta experiencia que me he postulado al cargo de Fiscal Nacional con un firme compromiso con la persecución de la delincuencia y sobre todo del crimen organizado, y con la atención y dedicación a las víctimas y a la comunidad, manteniendo total independencia política”.