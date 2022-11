Corte Suprema definió a los cinco candidatos para ser fiscal nacional

El pleno de la Corte Suprema seleccionó durante la tarde de este lunes a los cinco postulantes para ser el nuevo fiscal nacional.



Se trata de José Morales, Ángel Valencia, Marta Herrera, Carlos Palma y Rodrigo Ríos.



Junto a otros 12 candidatos, todos expusieron este lunes ante el pleno de la Corte Suprema, donde cada uno de los aspirantes tuvo diez minutos para intentar convencer a los integrantes del máximo tribunal del país sobre su idoneidad para el cargo, que busca suceder a Jorge Abbott.



El abogado José Morales, con una extensa trayectoria en la Fiscalía, manifestó que “la falta de resultados en la persecución penal de los delitos más graves ha afectado la legitimidad y la valoración social de la Fiscalía, por lo que ésta necesita reformas profundas”.



Por su parte, el abogado penalista y docente, Ángel Valencia, aludió a que “esperamos conducir una Fiscalía que cambie de rumbo y retome el camino y el destino para el cuál fue creada. Para ello, resulta obvio que necesitamos hacer cambios profundos, cambios que deben hacerse con los fiscales, profesionales y funcionarios del Ministerio Público y no sin ellos, que impliquen una genuina reestructuración de sus equipos dentro del marco de lo que hoy la ley permita”.



Asimismo, la directora de la Unidad Especializada Anticorrupción y Jurídica del Ministerio Público, Marta Herrera, puso énfasis en que “el órgano persecutor debe adecuarse y aunque valoro enormemente el alto grado de especialización que hemos adquirido, creo que debemos dar un paso más allá, debemos integrar todo ese conocimiento y no encasillarnos en especialidades, debemos despersonalizar las investigaciones, y hacer carne de una vez eso de hacer una sola Fiscalía”.



Carlos Palma, fiscal Regional de Aysén, dijo que “necesitamos de forma urgente poder caminar tranquilos por las calles con seguridad, y en seguridad y persecución penal el Ministerio Público tiene mucho que decir. Pero es hoy, estamos en un momento de inflexión, es ahora cuando hay que actuar con convicción y determinación”.



En tanto, el abogado Rodrigo Ríos expresó que “quiero ser el primer fiscal del Ministerio Público, y a qué me refiero con esto, es que voy a estar disponible a asumir personalmente las investigaciones cada vez que la autonomía de la independencia del ejercicio de la investigación penal pública así lo requiera. Las expectativas y la confianza de la comunidad están puestas en la siguiente gestión del Ministerio Público, no podemos cometer errores en el siguiente periodo”.



Por lo pronto, la quina llegará a manos del Presidente Gabriel Boric, quien deberá seleccionar a uno de los nombres que deberá ser ratificado por dos tercios del Senado.