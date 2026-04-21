El presidente de Luiz Inácio Lula da Silva realizó una breve escala en Portugal tras completar su gira por Alemania y España. Durante su paso por Lisboa, sostuvo encuentros oficiales con autoridades locales. En la capital portuguesa, el mandatario brasileño se reunió con el primer ministro Luís Montenegro y con su homólogo António José Seguro, abordando distintos temas de interés bilateral.