Respira Pellegrini: Betis corta su mala racha y logra importante triunfo ante el Girona

Manuel Pellegrini y el Real Betis respiran tras una compleja semana. El cuadro verdiblanco rompió su mala racha y venció este martes por 3-2 al Girona en condición de visita.
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El equipo del “Ingeniero” se impuso 3-2 en condición de visita y dejó atrás la negativa racha de siete fechas sin ganar en La Liga. Con esta victoria, el cuadro verdiblanco se reafirma en el quinto lugar del torneo.
Manuel Pellegrini y el Real Betis respiran tras una compleja semana. El cuadro verdiblanco rompió su mala racha y venció este martes por 3-2 al Girona en condición de visita.
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