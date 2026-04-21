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Lugares turísticos en Chile: Sagrada Familia, ferias campesinas y vinos del Maule

Sagrada Familia, en la Región del Maule, combina ferias campesinas, vinos artesanales y gastronomía rural, consolidándose como uno de los más auténticos lugares turísticos en Chile.

Eduardo Córdova
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Lugares turísticos en Chile: Sagrada Familia, ferias campesinas y vinos del Maule

En el corazón de la Región del Maule, Sagrada Familia se presenta como una comuna rural que conserva la vida campesina y la producción agrícola. Sus ferias locales, su gastronomía y sus viñedos artesanales la convierten en uno de los más auténticos lugares turísticos en Chile.

Ferias campesinas: encuentro de sabores y productos locales

Las ferias de Sagrada Familia son espacios donde se exhiben frutas de estación, miel, legumbres y panes amasados. Los visitantes pueden recorrer puestos con productos frescos y artesanía, compartiendo la hospitalidad de la comunidad campesina.

Vinos artesanales y tradición vitivinícola en este lugar turístico en Chile

La comuna forma parte del valle vitivinícola del Maule, donde pequeños productores elaboran vinos artesanales con cepas tradicionales. Las bodegas familiares ofrecen degustaciones que transmiten la identidad agrícola y la conexión con la tierra.

Gastronomía rural: panes, guisos y productos de la huerta

La cocina de Sagrada Familia se basa en ingredientes frescos de la huerta y en preparaciones tradicionales. El pan amasado, los guisos de legumbres y las carnes al horno de barro acompañan los vinos locales, consolidando una experiencia gastronómica auténtica.

Paisaje agrícola y vida comunitaria

El entorno de Sagrada Familia está marcado por viñedos, campos de cultivo y cerros que complementan la experiencia cultural y gastronómica. La vida comunitaria se organiza en torno a la agricultura y las ferias, transmitiendo autenticidad y resiliencia.

Sagrada Familia demuestra que los lugares turísticos en Chile también se definen desde las ferias campesinas, los vinos artesanales y la gastronomía rural que transmiten identidad. Esta comuna de la Región del Maule ofrece cultura, sabores y paisajes en un entorno auténtico.

Lugares turísticos en Chile: Región del Maule y su identidad gastronómica

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Source Texto: La Nación / Foto: Instagram
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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