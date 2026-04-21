Bachelet despliega su candidatura en la ONU llamando al diálogo y la esperanza

Michelle Bachelet inició oficialmente este martes la carrera por la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), al exponer sobre su candidatura frente a la asamblea del organismo internacional.



Según informó Radio Biobío, la expresidenta de Chile expuso ante el organismo internacional los ejes de su candidatura con un mensaje centrado en el diálogo y la esperanza.



Bachelet repasó en cerca de 10 minutos, su trayectoria política nacional e internacional, parte de su historia personal, e incluso evocó a Nelson Mandela y citó a Violeta Parra. Mientras su postulación avanza en el plano internacional sin el respaldo del gobierno chileno.



“Hoy traigo la experiencia de mi país a esta organización para liderar con esperanza una vez más”, dijo ante el pleno.

Multilateralismo, diálogo y esperanza

En la que es considerada una gran prueba internacional, Bachelet desplegó ante la ONU la presentación de su candidatura con énfasis en el multilateralismo, el diálogo y la esperanza.



Frente a los 193 Estados miembros, en los llamados “diálogos interactivos”, Bachelet delineó su visión para el organismo internacional. Esto apelando a un escenario global en crisis y a la necesidad de recomponer confianzas.



“Mi mensaje principal es la necesidad urgente de esperanza. Nuestro mundo y el orden que se basa en el derecho internacional se ve bajo una presión nunca antes vista”, afirmó.



La exmandataria -que cuenta con el respaldo de Brasil y México– situó su candidatura como parte de una respuesta colectiva desde América Latina. En un contexto internacional marcado por conflictos, desigualdades y debilitamiento institucional.



“Hay que actuar en un entorno de gran incertidumbre, competencia estratégica, conflictos armados que se propagan, graves violaciones al derecho internacional y a los derechos humanos (…) la confianza en las instituciones se ha visto muy debilitada”, advirtió.

Revitalizar el rol de Naciones Unidas

En esa línea, puso el acento en la necesidad de revitalizar el rol de Naciones Unidas como espacio de encuentro global.



“Las Naciones Unidas siguen siendo el único lugar donde cada nación puede hablar con las otras, una casa donde todas las voces comparten el mismo techo. El diálogo universal es lo que hay que proteger”, sostuvo. Insistió en que su compromiso es “recuperar la necesidad urgente del diálogo”.



Parte de la intervención de Bachelet ante la ONU fue su propia historia personal y política, vinculada al quiebre institucional en Chile.



“El día del Golpe de Estado de 1973 en mi país, mi padre sufrió las consecuencias cuando quienes estaban en el poder traicionaron el Estado de Derecho”, relató. Agregó que “la presión internacional y la solidaridad en el mundo ayudó a restablecer la paz y la democracia en mi patria”.



“Cuando necesitábamos desesperadamente la esperanza, el mundo la ofreció”, subrayó, conectando esa experiencia con su actual aspiración de liderar el organismo multilateral. “Hoy traigo la experiencia de mi país a esta organización para liderar con esperanza una vez más”, planteó.

“He visto cómo transformar lo imposible en viable”

Bachelet también puso en valor su trayectoria, señalando que cuenta con más de dos décadas de experiencia en la vida pública nacional e internacional. Y defendió su capacidad de gestión.



“He visto cómo transformar lo imposible en viable”, afirmó. Junto con comprometerse a “cumplir este mandato del diálogo en todo mi quehacer”.



En el cierre, reforzó el tono político y simbólico de su candidatura, citando al líder sudafricano Nelson Mandela y a la folclorista chilena Violeta Parra:



“Violeta Parra, legendaria folclorista de mi patria, cantó alguna vez que los dos elementos que forjaron su arte eran ‘tu canto, que también es el mío, y el canto de todos, que es mi propio canto’. Es un sueño que encuentra su voz en la boca de otros, convirtiéndose en palabra y, finalmente, en un canto compartido”, señaló.



Agregó que “no debemos rendirnos ante la desesperanza. Todo lo contrario. Debemos elegir la esperanza, reparar, anticiparnos y, sobre todo, tener el coraje de cooperar, para que el mundo vuelva a prosperar, viva en paz y garantice la dignidad humana de todas las personas. Esa es mi visión para el futuro renovado de las Naciones Unidas que hoy presentamos ante ustedes.”



Al finalizar su presentación, la sesión dio paso a un bloque de preguntas.



Su exposición se produce en paralelo a la decisión del Ejecutivo chileno de restarse de la candidatura, argumentando bajas probabilidades de éxito y falta de apoyos clave, una postura que ha sido reiterada incluso en esta misma jornada por la Cancillería.