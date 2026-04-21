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Kast reafirma que no respaldará candidatura de Bachelet y cuestiona el rol de la ONU

El Presidente habló luego de la comparecencia de Bachelet en la Asamblea General de Naciones Unidas, y subrayó que “la mirada que, al menos, le planteé de parte de nuestro Gobierno, es que la ONU requería una manera distinta de abordar los problemas que siguen afectando a distintos países”.

Leonardo Medina
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Kast reafirma que no respaldará candidatura de Bachelet y cuestiona el rol de la ONU

El Presidente José Antonio Kast se refirió este martes a la presentación de la candidatura de Michelle Bachelet a la secretaría general de la ONU, y reafirmó su postura de no apoyar la postulación de la exmandataria. 

Cabe destacar que Bachelet compareció en esta jornada ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Durante esa instancia, expuso sus propuestas frente a los 193 representantes de los Estados miembros.

En ese marco, y consultado por la expresidenta, Kast indicó que “ella lo que tiene que hacer es presentar sus propuestas”. 

A la vez, sostuvo que mantuvo “buenas conversaciones” con ella, “pero yo le planteé que no iba a contar con el patrocinio y el apoyo de Chile para esa candidatura. Le dije también que no íbamos a apoyar esta candidatura”.

“Ella está desplegada con el apoyo de dos naciones (México y Brasil). La mirada que, al menos, le planteé de parte de nuestro Gobierno, es que la ONU requería una manera distinta de abordar los problemas que siguen afectando a distintos países”, subrayó. 

También, remarcó que “hice mención a la situación, por ejemplo, de Haití, que lleva años sin solucionarse”. 

El Presidente dijo que el caso de dicho país “requiere una manera diferente de cómo enfrentar ese problema, y es algo que bastantes países han planteado”.

“Yo reconozco que las relaciones multilaterales son relevantes, pero tienen que ser efectivas, tienen que solucionar los problemas para los cuales se creó el organismo”, precisó.

Bachelet despliega su candidatura en la ONU llamando al diálogo y la esperanza
Source Texto: La Nación/Foto: Aton/X
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