Detienen a alumno por encender bengala en liceo de Providencia: Tenía 19 mechas para bombas molotov

Un alumno del Liceo Arturo Alessandri Palma de Providencia fue detenido este martes, luego de encender una bengala en el patio del establecimiento.

Según consignó Radio Biobío, el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros se constituyó en el lugar de los hechos. En declaraciones obtenidas por la citada emisora, el coronel Claudio Rosales Pacheco entregó detalles de lo ocurrido.

“Un menor de 16 años del Liceo Arturo Alessandri Palma salió de un baño vistiendo un overol blanco hacia el patio de este liceo”, dijo Rosales.

El coronel explicó que el alumno “procedió a activar un fuego artificial tipo bengala. A raíz de esta situación, uno de los docentes acá habría retenido a este menor”.

Además, indicó: “Al hacer la revisión de su vestimenta y de la mochila, se encontraron 19 botellas con su respectiva mecha, pero no se encontró el líquido acelerante. Esto es para la confección de las bombas molotov”.

El docente que retuvo al alumno resultó lesionado y tendrá que realizar la constatación de lesiones en un centro asistencial.

De esta forma, la mencionada radio precisó que el menor fue aprehendido por el porte de un artículo incendiario, quedando a disposición del Ministerio Público.

Cabe destacar que el Liceo adelantó su horario de salida a raíz del incidente. A la vez, anunciaron que la Corporación de Desarrollo Social de la comuna presentará las respectivas querellas y se iniciarán acciones para aplicar la Ley Aula Segura.