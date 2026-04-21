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Fiscalía realiza nuevas diligencias por accidentes en mina El Teniente

La investigación está vinculada a una nueva arista por la existencia de la mina Panel Invariante. Esto surgió luego del allanamiento a oficinas corporativas de Codelco, donde la Fiscalía descubrió que se había ocultado información a Sernageomin.

Patricia Schüller Gamboa
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Fiscalía realiza nuevas diligencias por accidentes en mina El Teniente

El fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, encabezó nuevas diligencias al interior de la mina El Teniente relacionadas con accidentes ocurridos en 2023 y en 2025.

La investigación está vinculada a una nueva arista por la existencia de la mina Panel Invariante. Esto surgió luego del allanamiento a oficinas corporativas de Codelco, donde la Fiscalía descubrió que se había ocultado información a Sernageomin.

Panel Invariante

“Hoy nos vamos a constituir en la mina en sectores que son de interés a partir de los hechos denunciados en el mes de febrero. Específicamente en Panel Invariante y queremos también ver otros lugares de la mina que han sido de interés durante la investigación”, dijo el fiscal Cubillos.

En esta línea, explicó que “las veces que hemos concurrido lo hemos hecho principalmente a aquellos sectores que fueron afectados. Producto de que esta investigación, como todos saben, obviamente ahora tiene nuevas aristas. Es necesario que podamos conocer in situ esos lugares”.

“Habría contribuido a la interacción de cavidades”

En cuanto a la importancia de Panel Invariante en la investigación, el persecutor señaló que “una de las teorías que se maneja es que habría contribuido a la interacción de cavidades. Por tanto, es uno de los elementos que estamos investigando.

Pero además, Panel Invariante también surge a raíz de los antecedentes que nos ha dispuesto Codelco en cuanto al ocultamiento y a la falsificación de informes de ciertos datos que se habrían entregado a Sernageomin”.

El fiscal mencionó que “requerimos a Codelco ciertos informes y a raíz de esos requerimientos, Codelco realiza una auditoría. Y pudo verificar que efectivamente habían dos informes distintos y había ocultamiento de información a Sernageomin”.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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