Rodrigo Sepúlveda sobre la opción de animar el Festival de Viña: “Primero hay que esperar…”

Los jurados del programa de Chilevisión tuvieron un singular intercambio de palabras, luego de la presentación de un imitador en el concurso, actuación que no contó con la aprobación del exanimador del Festival de Viña del Mar. “Yo no sé por qué no pueden haber imitadores acá. Si eres un imitador y eres seco, ¿por qué no puede ser ese tu talento?”, mencionó Bolocco.