Rossana Costa correría con ventaja para ser la sucesora de Marcel en el Central

La economista Rossa Costa es una de las principales cartas que tendría el gobierno de Sebastián Piñera para asumir la presidencia del Banco Central en reemplazo de Mario Marcel, quien dejó sus funciones en el instituto emisor para asumir el Ministerio de Hacienda.



La exsubdirectora de Libertad y Desarrollo es actualmente consejera del Banco Central desde 2017 (ratificada en 2019 por 10 años más), carácter que no perdería en caso que asuma la presidencia del organismo. No obstante, faltaría designar a otro consejero.



Según informó Radio Cooperativa, otro candidato sería Pablo García, exdirector ejecutivo por la Silla del Cono Sur del Fondo Monetario Internacional (FMI). Su cercanía con el PPD podría ayudarlo a tender puentes con la Convención y el futuro gobierno de Boric.



Francisco Chahuán, presidente de RN, declaró que “Rosanna Costa sin lugar a dudas representa el rigor de la política fiscal, y no me cabe la menor duda que debiera ser designada presidenta del Banco Central”, ya que, a su juicio, le daría continuidad a “lo que ha sido la gestión de Mario Marcel, manteniendo así la debida autonomía” que, según dijo, debería mantener el instituto emisor.



Sin embargo, y tal como anunciara este jueves el ministro de Hacienda Rodrigo Cerda, el Presidente Piñera podría elegir al sustituto de Marcel en marzo, una vez que haya terminado el receso legislativo de febrero. Esto porque los nombramientos (la presidencia y la consejería que falta) han de ser ratificados por mayoría simple en el Senado.



El consejo superior del Banco Central está integrado por cinco consejeros nombrados por la Presidencia de la República, quienes permanecen en el cargo por 10 años. El presidente del instituto emisor (que es al mismo tiempo consejero) debe salir precisamente de quienes integran esta instancia. Además de Rossana Costa y Pablo García, ocupan un asiento en el consejo los economistas Joaquín Vial y Alberto Naudon.