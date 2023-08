Sagrados Corazones inicia investigación canónica contra capellán de La Moneda

La Congregación de los Sagrados Corazones informó este viernes que inició una investigación previa canónica en contra del sacerdote Nicolás Viel, asesor pastoral del Colegio Manquehue y capellán de La Moneda. La congregación no indicó los motivos, pero trascendió que es por abuso de poder y consciencia.



“La Congregación de los Sagrados Corazones informa que ha iniciado una investigación previa canónica al sacerdote Nicolás Viel G. ss.cc., tras recibir una denuncia realizada por una persona mayor de edad”, indica un comunicado oficial



“Para llevar adelante este procedimiento se nombró como instructor de la investigación al abogado y religioso René Cortínez sj, quien tendrá un plazo máximo de 90 días para entregar un informe de resultados”, añade.



“Al momento de conocer esta denuncia activamos nuestros protocolos y los del colegio donde Nicolás trabaja como asesor pastoral, labor que no desempeñará mientras dure la investigación. Es importante precisar que nuestro hermano Nicolás no está suspendido de su ministerio público y sacerdotal, por lo que sí puede continuar con sus otros encargos pastorales”, agrega.



“Cabe señalar que una investigación previa no constituye un juicio en sí mismo, y forma parte del proceso de transparencia y transformación cultural de nuestra Congregación y de la Iglesia. En cuanto tengamos el resultado de esta investigación, informaremos debidamente”, concluye el comunicado.