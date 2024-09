“Sara y Toto”, el libro ilustrado que promueve la reflexión sobre la espiritualidad

Sharoni Rosenberg Amszynowski (40), casada, madre de tres hijas, excampeona chilena de tenis, estudió Derecho en la Universidad Católica y trabajó como abogada tributaria en una consultora multinacional por 13 años. El éxito le sonreía, pero ella no se sentía feliz.

“Cuando mi hija menor, Amanda, cumplió dos años me enfrenté a un momento muy difícil de mi vida. Miraba hacia adelante y veía que la vida profesional que había construido no tenía nada que ver con quien yo era realmente. Empecé a escuchar mi ‘chispa’ y eso me dio el coraje para reinventarme a los 38 años”, cuenta en entrevista con el diario La Nación.

Cuando se cuestionó el sentido de su vida, renunció a su trabajo y se especializó en propósito personal y empresarial, asesorando y motivando a personas y empresas para que se conecten con su propósito y vivan plenamente. Escribió el libro “El propósito no era lo que yo creía, pero en el camino descubrí mucho más”, que ha vendido más de 3.000 copias.

El 19 de octubre próximo, a las 11 horas, en la Corporación Cultural de Lo Barnechea, Sharoni lanzará el libro “Sara y Toto”, bellamente ilustrado por Ángela Errázuriz y publicado por Ediciones Ediciones Mac-Kay. De 36 páginas, recomendado para niños entre 4 y 8 años, es el primero de tres libros que contempla la Colección Cuentos con Propósito, diseñada para inspirar a los niños a descubrir y perseguir sus propios sueños a través de historias con significado y enseñanzas valiosas.

“Sara y Toto” aborda el tema del secreto de la “chispa” interior, es decir del alma. Habla de que a partir de los 7 años se olvida por completo de dónde venimos. ¿Los niños pueden entender este mensaje por sí solos o es necesario que un adulto les explique?

-Es un cuento que promueve la reflexión sobre la espiritualidad, y para eso siempre será más enriquecedor la lectura acompañada de un adulto. Sin embargo, es un cuento que tiene varias capas, y puede ser leído por un niño perfectamente. Lo importante es abrir la reflexión sobre este tema.

¿A quiénes representan la niña Sara y el conejo “Toto”?

-Sara es una niña de 10 años que, mágicamente, nunca ha perdido la conexión con su “chispa”. Ella es la guardiana de su peluche “Toto”, que cobra vida en el cuento.

El conocimiento de que cada “chispa” es un alma que tiene un propósito que cumplir en esta vida, ¿cómo puede ayudar a un niño a ser más feliz?

– Soy una convencida de que la felicidad proviene de poder ser uno mismo. Si un niño comprende que su “chispa” contiene su verdadera esencia y actúa en base a los mensajes que el alma le devela, entonces será él mismo y en consecuencia un niño feliz.

Tú cuentas que a los 40 años quisiste hacerte el regalo de escribir este libro. ¿La historia ya te daba vueltas?, ¿cómo logras contar en sencillo un tema que es complejo?

– Eso fue lo más complejo del libro: contar en un texto simple este mensaje que resuena tanto conmigo. Las ganas de escribirlo las tenía desde hacía varios años, porque tengo tres hijas, Nicole (14), Emilia (12) y Amanda (10) y siempre me costó mucho explicarles el propósito. Sentí que a través de un cuento podría llegar a ellas y a otros niños. Y ha sido muy valioso el proceso ya que los niños, al igual que los adultos, retienen y comprenden muchos mejor las historias que los conceptos.

“EMPECÉ A ESCUCHAR ‘MI CHISPA’”

Estudiaste Derecho en la Universidad Católica y durante 13 años trabajaste en una consultora multinacional. ¿Qué pasó que dejaste ese trabajo y empezaste a buscar tu propósito?

– Cuando mi hija menor, Amanda, cumplió dos años me enfrenté a un momento muy difícil de mi vida. Miraba hacia adelante y veía que la vida profesional que había construido no tenía nada que ver con quien yo era realmente. Empecé a escuchar mi “chispa” y eso me dio el coraje para reinventarme a los 38 años. Fue un proceso de autoconocimiento y espiritualidad muy profundos. Creo que ese proceso no termina nunca, pero hoy me siento en el lugar correcto aportando desde donde tengo que estar.

Escribiste el libro “El propósito no era lo que yo creía, pero en el camino descubrí mucho más”. ¿Cómo le fue a esta obra?

– El libro ha vendido más de 3.000 copias y para ser Chile, que se lee poco y un libro autopublicado, es un éxito. Más que las ventas, me permitió armar mi carrera en torno a esta temática y ahora, a través de mi empresa “Purposely”, hago charlas en empresas y universidades, eventos masivos de propósito, talleres y estoy también escribiendo mi segundo libro.

En “Sara y Toto”, ¿cómo fue el proceso de trabajar con la ilustradora Ángela Errázuriz?

– Fue fascinante. Yo no tengo un historial ligado al arte y conozco poco de ese ámbito. Ángela me abrió a ese mundo y nos sumergimos en un proceso creativo, que fue tomado con calma y, por lo mismo, el resultado cumple 100% con mis expectativas. Siento que entre las ilustraciones y el texto logramos transmitir el mensaje que tanto queríamos comunicar.

¿Qué expectativas tienes de “Sara y Toto”?, ¿que huella te gustaría que dejara este libro en los lectores?

-Los niños traen la espiritualidad en ellos, siento que este libro los va a conectar con algo que ya intuyen. Debería reforzarles que está bien escuchar su “chispa” y que nuestra felicidad depende de ser fieles a nuestra esencia. Pero también tengo expectativas con los padres. Me encantaría que al leerlo junto a sus hijos ellos se pregunten sobre su propia “chispa”: ¿la han escuchado?, ¿le han hecho caso?, ¿qué ha pasado cuando le han hecho caso?, ¿han sido testigos de esa magia? Y mejor aún: si entre padres e hijos se comienza a entablar una conversación profunda y con sentido en base al propósito.

Sharoni, ¿cuál es tu gran propósito en la vida?

– Mi propósito es despertar el propósito en otras personas. Mi función es sembrar esa semilla, despertar la curiosidad y las ganas de autoconocerse, para que luego cada persona inicie su propia búsqueda de propósito personal.

“SARA Y TOTO”

Autora: Sharoni Rosenberg Amszynowski

Ilustraciones: Ángela Errázuriz

Extensión: 36 páginas

Editorial: Ediciones Mac-Kay

Distribuye en librerías el Fondo de Cultura Económica