Scarlett Johansson confirmó su participación en “Jurassic World 4”

Dejando atrás su pasado como “Black Widow” en la exitosa serie de películas “Los Vengadores”, correspondiente el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), Scarlett Johansson mantiene sus ojos en nuevos proyectos, alejados del mundo de los superhéroes. Por ello, la actriz confirmó recientemente que participará en “Jurassic World 4”.

En diálogo con ComicBook, Johansson aseguró ser “una gran fanática de Jurassic Park. Es una de las primeras películas que recuerdo haber visto en el cine. Recuerdo haberla visto tan vívidamente. Fue como si me cambiara la vida. Fue alucinante. No puedo expresar lo emocionada que estoy”.

Esta cuarta entrega de la saga será escrita por David Koepp, quien formó parte del guion original de la cinta de 1993. Relacionado a la participación del escritor en el filme, la intérprete indicó que “el guion es increíble (…) David Koepp lo escribió. Regresó después de 30 años para escribir el guión. Le apasiona tanto, lo cual es increíble”.

“Llevo más de 10 años intentando entrar en esta franquicia de cualquier forma posible. Pensé: ‘¡Moriré en los primeros cinco minutos! ¡Me puede comer cualquier cosa! ¡Yo haré el servicio de artesanía!’ Haré cualquier cosa por ello”, expresó.

“Jurassic World 4” mantendrá un rodaje que se extenderá por un mes, entre el 13 de junio y el 16 de julio, según consignó Variety. La producción grabará sus escenas en Tailandia, Malta y Reino Unido, y se espera que su estreno llegue en julio de 2025.

