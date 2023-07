Schalper afirma que Junaeb borró antecedentes de su sitio web tras denuncia de exdirector

El diputado y secretario general de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, dijo que el 7 de julio la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) habría borrado los antecedentes de su sitio web que tienen relación con la denuncia que hizo el exdirector del organismo público, Cristóbal Acevedo.

Cristóbal Acevedo, que dirigió la agencia pública entre 2015 y 2017, aseguró en una audiencia de la Comisión de la Cámara de Diputadas y Diputados que revisa la Acusación Constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, que la entidad pagó 3.500 millones de pesos por 30 colaciones en el año 2022, las que estaban compuestas por un snack, una fruta y un jugo.



Sin embargo, las acusaciones han sido desmentidas por la Junaeb, quienes recalcan que no es posible entregar ese número de raciones, además de no haber ningún problema de licitaciones en los recursos, descartando así cualquier irregularidad u observación de Contraloría y otro organismo.



Schalper insiste que “estos antecedentes eran reales, que era información de carácter público y que se pidió a Transparencia que revisara dichos datos. Pero finalmente no se pudieron confirmar, producto de que habrían sido borrados el pasado 7 de julio”.



“Si ustedes revisan los portales de transparencia, el día 7 de julio estos datos fueron borrados en los portales, ¿qué curioso, no?”, dijo el parlamentario de Renovación Nacional.



Finalmente, anunció que oficiará respecto a estas posibles irregularidades una vez que se vote la acusación constitucional para no interfiera en el proceso.