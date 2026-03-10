Home Nacional "schalper por kast: “va a imprimir un sello de urgencia, de ..."

Schalper por Kast: "Va a imprimir un sello de urgencia, de austeridad y sobriedad"

El diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional dijo, en conversación con Radio Duna, que las primeras medidas estarán enfocadas en transmitir rapidez. “Si pudiera resumirlas en tres palabras, sería sentido de urgencia”.

Patricia Schüller Gamboa
Schalper por Kast: “Va a imprimir un sello de urgencia, de austeridad y sobriedad”

El diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Diego Schalper, se refirió a lo que serán las primeras horas del nuevo gobierno y al escenario político que enfrentará la próxima administración de José Antonio Kast.

En conversación con Radio Duna, Schalper dijo que Kast “va a imprimir un sello de urgencia, de austeridad y sobriedad. Yo creo que va a ser un discurso corto y en materia de seguridad va a poner el foco en combatir el crimen organizado en su base”.

El parlamentario afirmó que las primeras medidas estarán enfocadas en transmitir rapidez. “Si pudiera resumirlas en tres palabras, sería sentido de urgencia”, indicó.

Espera que la futura oposición sea “constructiva”

En cuanto al escenario en el Congreso, el diputado cuestionó el acuerdo entre el oficialismo, el Partido de la Gente y la Democracia Cristiana para la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados. “Tengo la impresión de que Pamela Jiles está arrastrando al PDG a parecer a algo así como la Lista del Pueblo”, señaló.

Asimismo, argumentó que “cuando leo en la prensa que un diputado socialista está dispuesto a votar por Jiles para hacerle daño al gobierno, quiere decir que no hemos aprendido nada”.

Schalper manifestó que espera que la futura oposición sea “constructiva” y no busque “hacerle la vida imposible al gobierno”, como lo había planteado la diputada Jiles.

Respecto a la posibilidad de que Paulina Núñez lidere el Senado, el diputado indicó que “entendiendo que ha logrado ser parte de un acuerdo razonable que le permite gobernabilidad al Senado”.

Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

