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Ministro Quiroz se distancia de publicación del Gobierno que habla de un “Estado en quiebra”

El titular de Hacienda, en un punto de prensa, fue consultado por la afirmación del Ejecutivo y aseguró que “jamás ocuparía una palabra como esa, de que el Estado esté quebrado, lo que ocurre es que el Estado está en una situación fiscal deteriorada”.

Patricia Schüller Gamboa
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Ministro Quiroz se distancia de publicación del Gobierno que habla de un “Estado en quiebra”

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se distanció de una gráfica publicada en las redes sociales del Gobierno que aluden a la existencia de un “Estado en quiebra”.

Esto por responsabilidad de la administración del expresidente Boric. Enfatizó que “yo jamás ocuparía una palabra como esa”.

Quiroz fue consultado por la afirmación del Ejecutivo.

“Jamás ocuparía una palabra como esa, de que el Estado esté quebrado, lo que ocurre es que el Estado está en una situación fiscal deteriorada”.

“Lo que queremos es reordenar las finanzas”

“Lo que queremos es reordenar las finanzas para que nunca nos vuelva a pasar (que tengamos que) enfrentar un conflicto de naturaleza geopolítica, como la actual, con finanzas públicas deterioradas”.

Las declaraciones se dieron en el marco del primer trámite legislativo del paquete de medidas propuestas por el Gobierno para paliar el alza, consignó Radio Cooperativa.

Inclusión de los transportistas escolares

Durante la discusión, se introdujeron modificaciones relevantes al texto original.

Una de las más destacadas fue la inclusión de los transportistas escolares como beneficiarios de un bono de $100.000 mensuales.

La iniciativa será votada este miércoles en el Senado.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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