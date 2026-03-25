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Detienen a estudiante de 16 años del INBA por porte de escopeta artesanal: mantiene antecedentes por desórdenes

Funcionarios de Carabineros detectaron el arma durante un control de identidad realizado al menor. En ese procedimiento, constataron que el escolar llevaba entre sus vestimentas una escopeta artesanal apta para el disparo.

Eduardo Córdova
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Detienen a estudiante de 16 años del INBA por porte de escopeta artesanal: mantiene antecedentes por desórdenes

Un adolescente de 16 años fue detenido en la comuna de Pudahuel portando una escopeta de fabricación artesanal. El joven es estudiante y registra antecedentes por su participación en diversos desórdenes.

Funcionarios de Carabineros detectaron el arma durante un control de identidad realizado al menor. En ese procedimiento, constataron que el escolar llevaba entre sus vestimentas una escopeta artesanal apta para el disparo.

Tras la detención, personal de la SIP se trasladó hasta el domicilio del adolescente para realizar diligencias. En el lugar, los efectivos encontraron distintas especies vinculadas al caso.

Entre los elementos incautados había municiones, marihuana y un chaleco antibalas. Estos hallazgos quedaron a disposición de la investigación en curso.

El procedimiento fue confirmado por el mayor Harold Duncker. La autoridad policial entregó detalles respecto al operativo y las especies encontradas.

Durante las diligencias, se estableció que el menor es alumno del Internado Nacional Barros Arana (INBA). De acuerdo con la información disponible, el joven ha estado involucrado en distintos desórdenes dentro del establecimiento educacional.

El adolescente quedó a disposición del Ministerio Público para el respectivo control de detención.

Source Texto: La Nación / Foto: Carabineros
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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