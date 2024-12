Schalper: “Republicanos está justificando decisión de llevar candidato propio”

El diputado Diego Schalper (RN) se refirió a la creciente tensión entre Chile Vamos y el Partido Republicano tras las declaraciones del presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, en medio de la discusión por la reforma previsional.



En conversación con Tele13 Radio, Schalper sostuvo que “Ramírez ya ha reconocido que se equivocó en ese concepto, por lo tanto, la expresión que él usó no da cuenta de lo que creemos en Chile Vamos”.



“Nosotros no estamos por el reparto, no creemos en una agencia estatal que administre pensiones”, indicó el parlamentario.



En esta línea, argumentó que “la pregunta es la siguiente: ¿por qué el presidente de Republicanos dedica energía en publicar una columna, cuando tenemos que apostar por la unidad de la oposición, para dividir a la oposición? ¿Por qué toma la iniciativa y hace una columna que claramente lo que busca es pelear con parte de la oposición?”.



“Yo creo Republicanos está bajo lo que llamo ‘síndrome Johannes Kaiser’ y creo que están en el empeño de intentar justificar una mala decisión, que es llegar con un candidato a la primera vuelta en minutos donde todo indica que lo que tenemos que hacer es agotar esfuerzos para llegar con un candidato único de oposición”, agregó.



Junto con ello, el diputado expresó que “esta dinámica de tirar frases grandilocuentes y afirmarse como el único que defiende es de una comodidad y flojera intelectual muy significativa, porque lo verdaderamente audaz en democracia es cómo ustedes desde su identidad empatiza, propone y construye mayoría”.