Se investiga posible relación entre robos de computadores a Corporaciones de Asistencia Judicial

Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentran investigando una posible relación entre los robos de computadores registrados en la noche de este martes en las Corporaciones de Asistencia Judicial de las comunas de La Cisterna y San Ramón, en la Región Metropolitana.



El coronel Gonzalo Araya, de la Prefectura Santiago Sur, detalló sobre el ilícito perpetrado en San Ramón indicando que “este procedimiento se genera el día martes alrededor de las 23:00 horas aproximadamente. Sonó una alarma que alertó al encargado de la Corporación Judicial de San Ramón, el cual solicita la presencia de Carabineros”.



Añadió que al concurrir personal policial “logran detectar que habían ingresado al interior, habían forzado una puerta y habían sustraído dos computadores de escritorio, delincuentes que posteriormente se dieron a la fuga”.



“La Corporación Judicial no tiene cámaras de seguridad, por lo tanto hay algunas indagaciones que están a cargo de la Brigada de Robos Sur de la PDI, pero en primera instancia lo que apreciaron carabineros que llegaron al lugar fue que no habría indicio claro de ingreso, es decir, habría sido por la puerta principal, y posteriormente desde el interior fuerzan otra puerta e ingresan al primer piso”, añadió.



Consultado sobre lo que contenían los equipos, el efectivo indicó que “hay información relativa a causas judiciales de personas que han sido afectadas por algún delito en San Ramón, la cual se encontraría respaldada en otros discos duros. Es información confidencial de carácter judicial por la asistencia que prestan abogados”.



“El avalúo que indica la persona a cargo de la Corporación es de $1 millón y medio. Son computadores de escritorio que no tienen un valor monetario muy grande como objeto tecnológico por lo tanto se presume que (el interés) sería más en la especie que en la información que tiene el computador”, agregó.



Respecto del robo cometido en La Cisterna, Araya sostuvo que “efectivamente se produjo un hecho de similares características a lo ocurrido en la Corporación de Asistencia Judicial de San Ramón. En este caso puntual en La Cisterna, las personas ingresan por un muro y posteriormente por la ventana de un baño ingresan a las dependencias donde sustraen dos computadores de escritorios, para luego darse a la fuga”.



“Por instrucción de la Fiscalía, la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de la 10° Comisaría de La Cisterna está efectuando las diligencias investigativas como el levantamiento de cámaras, declaraciones de testigos y otros, para poder establecer e identificar a las posibles personas que ingresaron a la Corporación”, añadió.



Asimismo, el oficial puntualizó que se trata de “dos computadores avaluados en alrededor de $2 millones y medio, contenían información relativa a causas básicamente del orden civil, pensiones de alimentos, divorcios, y de diferentes personas que solicitan este servicio de abogados en la Corporación de Asistencia Judicial”.



Consultado por si se ha podido comprobar una vinculación entre ambos ilícitos, aseveró que “es información que se está en este minuto investigando. No tenemos un dato preciso para relacionar ambos hechos, pero hay indagaciones que nos van a permitir en definitiva poder establecer la relación o no en ambos casos”.



“En este caso no sonó la alarma, estamos indagando en qué horario se produjo”, acotó el prefecto.