Sebastián Ramírez rompe el silencio tras presunta agresión a su pareja: “Me defendí” y “no soy una mala persona”

Luego de ser detenido este miércoles tras ser acusado de agredir a su pareja, Sebastián Ramírez rompió el silencio en las últimas horas, y entregó su versión de los hechos a través de redes sociales.

Según información policial, el chico reality agredió físicamente a la mujer después de sostener una discusión, y fue detenido por Carabineros, ante el llamado del conserje del edificio donde ocurrieron los hechos, quien escuchó a la víctima pidiendo ayuda.

Asimismo, el séptimo Juzgado de Garantía determinó que Ramírez quedara con la medida cautelar de prohibición de acercarse y comunicarse con la víctima, y fue imputado por el delito de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar. A la vez, según consignó Emol, se decidió que en marzo se realizará el juicio oral por esta causa.

LA DEFENSA DE RAMÍREZ

En este sentido, el exparticipante de “Gran Hermano” utilizó su cuenta de Instagram para referirse a la acusación, y aseguró que él fue la víctima de violencia.

“Hombres reaccionen antes y denuncien, traten que no les dé vergüenza, no actúen desde su ego, actúen desde sus valores y desde la ley. Yo no iba a denunciar a esa mujer porque tiene 25 años y yo tengo 37, encontraba que no era lo correcto y me arrepiento demasiado”, manifestó de entrada.

Además, expresó que “mi familia me decía que terminara con esta relación donde yo era víctima de violencia, pero uno tiene corazón de abuelita y también tiene sentimientos. Yo estoy libre y estoy con mis seres queridos que siempre están conmigo y saben la persona que soy, estoy rodeado de mujeres en mi familia, jamás les he tocado un pelo y son todo para mí”.

“Frente a esta situación me defendí, paré una pelea que podría haber sido mayor, donde ella estaría detenida en este momento. No soy una mala persona, vengo de una familia con valores y principios. Jamás le pegaría a una mujer, pero si me amenaza con un cuchillo y hace una estaca con un palo cortada a la mitad, lamentablemente debí defenderme y evitar una tragedia”, añadió.

Por su parte, afirmó que “constaté lesiones, fueron lesiones leves, pero estoy tranquilo porque no terminó como mi ex pareja lo pretendía”.