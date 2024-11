Segunda vuelta de gobernadores: No hubo mesas receptoras de sufragios en la Cárcel Capitán Yáber

Tanto Gendarmería como el Servicio Electoral (Servel) confirmaron que no hubo mesas receptoras de sufragios en el Anexo Cárcel Capitán Yáber, lugar de reclusión de Manuel Monsalve, quien cumple prisión preventiva en una causa por violación y abuso sexual, por lo que el exsubsecretario del Interior no pudo ejercer su derecho a voto.



Tampoco lo pudieron hacer otras personalidades públicas que están en la misma situación, como el abogado Luis Hermosilla, imputado en una de las aristas del caso Audios y el exgerente general de Primus Capital, Francisco Coeymans, recientemente derivado hasta ese recinto.



La razón entregada por Gendarmería a El Mercurio dice relación con un tema institucional, pues el recinto de la avenida Pedro Montt, en Santiago, no reúne “los requisitos mínimos” para habilitar una mesa receptora de sufragios “de acuerdo a la normativa establecida”.



Uno de esos requerimientos es contar con al menos 30 internos, lo que incumple el anexo cárcel que puede albergar a 16 como máximo, aunque actualmente hay solo 12.



Si bien Capitán Yáber no está habilitado como local de votación, en la comuna de Santiago existen otras cárceles donde sí se pudo sufragar.



En el Centro de Detención Preventiva Santiago Sur, el candidato de Chile Vamos, Francisco Orrego, obtuvo el 60% de los votos contra un 40% de Claudio Orrego (24 vs 14 votos), mientras que en Santiago 1 el candidato desafiante se impuso con el 51,85% (14 votos) contra el 48,15% del actual gobernador (13 votos).



En la cárcel de mujeres de San Joaquín, 24 reclusas votaron por Francisco Orrego (66,7%), mientras que el candidato a la reelección obtuvo 12 votos (33.33%). En San Miguel, en tanto, las internas también se inclinaron por el candidato desafiante por 52,4% sobre 47,5% (32 a 26)



En Puente Alto se recibieron 17 votos, de los cuales 10 fueron para Claudio Orrego (62,50%) y 6 para su oponente (37,5%).