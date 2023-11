Seminario Ipsuss y LYD: “Si las isapres caen en insolvencia, no se les podrá devolver ningún peso a los afiliados”

En el seminario “¿Cómo destrabar la ley corta de isapres?”, organizado por el Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián y Libertad y Desarrollo, los senadores de la Comisión de Salud, Juan Luis Castro y Sergio Gahona, abordaron la importancia de abordar con urgencia la tramitación de la ley corta de isapres para transitar hacia una reforma a la salud.

En un panel, moderado por el médico Jorge Acosta (Ipsuss), expusieron los senadores Juan Luis Castro (PS, presidente de la Comisión de Salud) y Sergio Gahona (UDI, miembro de la Comisión de Salud) sobre la urgencia de resolver el problema que mantiene en vilo al sistema privado de salud.

Gahona planteó que “el Gobierno parte con un proyecto de ley corta que no se hace cargo del problema, que pareciera que lo más importante del mundo es fortalecer a Fonasa” y que hay una intención declarada de cambiar el sistema y los fallos judiciales justamente facilitaban este camino. “Sin embargo, lo que no vio la Corte Suprema son las consecuencias de estos fallos”, explicó.

Frente a esto, el senador UDI planteó que las indicaciones presentadas por el Gobierno no se hacen cargo y no resuelven el problema. “Hay que solucionar de una manera pronta y adecuadamente la caída de los ingresos de las isapres. Por la aplicación de la tabla de factores y la aplicación del fallo GES, los ingresos de las isapres caen y no hay solvencia, no hay posibilidad de cobertura ni menos de devolver un peso para atrás. No tiene ningún sentido que estemos planteado una solución inabarcable”, enfatizó.

En la misma línea, Gahona agregó: “Yo me pregunto si este Gobierno de verdad cree que Fonasa va a poder resolver los problemas de todas esas personas que van a quedar sin cobertura y sus tratamientos con la caída de las isapres. Plata para eso no hay”.

El senador Castro, por su parte, señaló que el Poder Legislativo tiene que ser capaz de generar un escenario que permita que lo judicial se cumpla, pero que a la vez genere certezas para el país.

Respecto a la implementación del fallo y lo que esto implica en materia de salud pública, el parlamentario PS afirmó que, como Poder Legislativo, “nos ha tocado asumir una responsabilidad donde yo quisiera que los primeros que lo ejercieran fueran del Gobierno” y agregó que un desafío importante sería que “la ley corta de isapres sea la oportunidad a partir de la cual nosotros construyamos un proceso de transición a la reforma (de salud)… un escenario donde haya reglas de seguridad social para todos”, asegurando que, en aquello, tener certezas y reglas claras es lo primordial.

En lo que respecta a la política, Castro hizo hincapié en la necesidad de que el tema salud debe ser una política de Estado para que esta tenga estabilidad en el tiempo y no fluctúe dependiendo del gobierno de turno. Para ello ejemplificó: “si Fonasa quiere ser el seguro público, que se haga cargo de asegurar a los enfermos, no es sólo el pagador de cuentas”.

Finalmente dijo que “sin una reforma iniciada -no terminada- en este periodo, es imposible abordar las diversas problemáticas actuales que involucran a las clínicas y al rol público privado que queremos que sigan existiendo. No queremos que desaparezcan ni queremos dejar a la población sin cobertura”.

EMPLAZAMIENTO DEL EXMINISTRO

En la oportunidad, el exministro de Salud y presidente de Ipsuss, Enrique Paris, entregó unas palabras de bienvenida, destacando que “en salud hemos llegado a un momento complejo y crítico, pero a su vez advertido y ampliamente discutido por mucho tiempo” cuál es la necesidad de reestructurar el sistema sanitario de Chile y en esto la Comisión de Salud del Senado ha cumplido un rol fundamental.

Añadió que existe incertidumbre en el sistema de salud producto de la situación que enfrentan las isapres y el eventual impacto en todo el sistema sanitario, por lo cual “la ley corta de isapres y la reforma a la salud son nuestro mayor motivo de preocupación para avanzar como Estado”. En esta línea, enfatizó que “si contábamos con margen, éste llegó al mínimo posible con el fallo de la Suprema contra las isapres”.

Según señaló, se desoyeron muchas advertencias, durante mucho tiempo y que Fonasa presenta un momento de importantes decisiones y de grandes cambios. “¿Puede el Fondo Nacional de Salud dar abasto y entregar respuestas a los usuarios del sistema privado? ¿Puede conducir el destino de los casi 3 millones de nuevos usuarios como el único actor asegurador? ¿Puede absorber Fonasa toda la demanda que está recibiendo de manera progresiva, pero a la vez acelerada? La palabra crisis lamentablemente es un término que nos viene acompañando fuerte en el último tiempo cuando hablamos de la salud de los chilenos”, advirtió.

Luego fue el turno del director de Políticas Públicas de LyD, Pablo Eguiguren, quien se refirió a la situación actual del sector salud, al proyecto de ley corta y sus indicaciones y a los potenciales efectos sistémicos en el sistema de salud de un colapso de las Isapres. A este respecto, el experto destacó la propuesta del Comité Técnico, que contó con apoyo transversal; mientras que la propuesta del Gobierno es “un puzzle al que le faltan piezas relevantes”. A juicio de Eguiguren, mientras el Ejecutivo ha mostrado poca capacidad para dar respuesta a la crisis, el Senadoha sido más proactivo, por lo cual debiera tomar el liderazgo.