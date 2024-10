Senado aprobó acusación constitucional contra ministro Sergio Muñoz: es el primer supremo destituido en más de 30 años

El Senado aprobó la tarde de este miércoles los dos capítulos de la acusación constitucional presentada por Chile Vamos contra Sergio Muñoz, ministro y ex presidente de la Corte Suprema, por un notable abandono de deberes. Se le acusa de haber revelado información privilegiada a su hija, la jueza de garantía Graciel Muñoz.

Sergio Muñoz se transforma de este modo en el primer supremo destituido en más de 30 años. No podrá ejercer funciones públicas durante cinco años.



Muñoz está señalado por presuntas irregularidades en un caso inmobiliario que involucró a la empresa Fundamenta y a su hija, la jueza del Duodécimo Juzgado de Garantía de Santiago, quien supuestamente se benefició de la situación. Además, se le imputa no haber informado que su hija, durante la pandemia, realizaba teletrabajo desde Italia, lo cual no está permitido.



La acusación, impulsada por los diputados de Chile Vamos, contó con el respaldo de los senadores de la coalición, así como de legisladores del Partido Republicano, Partido Social Cristiano, el independiente Karim Bianchi y los demócratas Ximena Rincón y Matías Walker.



El primer capítulo de la acusación, que sostiene que Muñoz incurrió en notable abandono de deberes al anticipar un fallo con importantes efectos patrimoniales para su hija y no manifestar su inhabilidad en una causa con interés patrimonial, fue aprobado con 27 votos a favor y 21 en contra.



El segundo capítulo, que acusa a Muñoz de no ejercer funciones correccionales y omitir denunciar la falta de su hija, quien desempeñó su función judicial fuera del territorio jurisdiccional, fue aprobado con 25 votos a favor y 23 en contra.